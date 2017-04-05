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  1. 05 Nisan 2017 15:47

''Üzerimizden olumsuz toprağı atmamız gerekiyor''

Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, açıklamalarda bulundu.

''Üzerimizden olumsuz toprağı atmamız gerekiyor''
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Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, performans düşüklüğünün normal olduğunu ancak kısa sürede toparlanmaları gerektiğini belirterek, "Üzerimizden bu olumsuz toprağı, etkiyi atıp yeni hedeflere doğru yol almamız gerekiyor." dedi.
 
Başkent temsilcisi, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 9 Nisan  Pazar günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
 
Teknik direktör Hamzaoğlu, antrenmanın başında gazetecilere yaptığı  açıklamada, Gaziantepspor'a 2-0 yenildikleri maçta takımı iyi bulmadığını dile  getirdi.
 
Başkent ekibinin başında ilk kez yer aldığı Gaziantepspor  karşılaşmasına ilişkin Hamzaoğlu, "Tabii ki görmüş olduğumuz şeyler aslında çok  da sürpriz değildi. Sadece performans olarak biraz daha iyisini görebilirim, diye  umut ediyordum. Duruş ve pozisyon hataları yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Bunlar normal şeyler." diyen teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Çünkü haftalardır süre gelen kötü gidişat var, bunun takım üzerinde  bıraktığı olumsuz etkiler var. Her ne kadar geldiğimiz günden bu yana  antrenmanlar verimli ve iyi geçiyor olsa da maça bunu yansıtamadık. Ancak bu maç  için çok normal, diye düşünüyorum. İnşallah, Kayserispor maçında daha iyi bir  görüntü vereceğiz. Ondan sonra da artık kısa sürede toparlanıp çok daha iyi  şeyler yapacağımıza inanıyorum."
 
Hamzaoğlu, Osmanlıspor'un yaşadığı motivasyon sorunuyla ilgili ise  "Her takımın yaşayabileceği bir durum. Özellikle çok kısa sürede başarıları  yakalamış ve bu tür zorlu maçlar periyoduna alışık olmayan takım için bu çok  normal. 48 maç oynamış bir takım var. Normalde diğer kulüplerin çoğu bu kadar maç oynadıktan sonra tatile çıkıyorlar." ifadelerini kullandı.
 
Antrenmanların çok iyi geçtiğini vurgulayan Hamzaoğlu, "Bunu en kısa  sürede maça da   yansıtacağımızı ümit ediyorum. Biraz zamana ihtiyacımız olacak  gibi görünüyor ama bu zamanı biz mümkün olduğunca kısaltacağız, çünkü  oyuncularımız her şeyin farkında, bilincinde. Takımın motivasyonu şu an iyi."  diye konuştu.
 
Hamzaoğlu, Osmanlıspor'un iyi oyunculardan kurulu bir ekip olduğunun  altını çizerek şunları söyledi:
 
"Sadece, çok maç oynamış ve olumsuz sonuçlar almış olmanın olumsuz  etkisini üzerimizden atmaya çalışıyoruz. Onu da atacağız gibi görünüyor. Kolay  maç yok artık. Bundan sonra her maç zor geçecek. Bir an önce puanlar alarak biraz  daha yukarı çıkıp daha rahat hareket etmek istiyoruz. Amacımız bu ama  rakiplerimizin de kolay olmadığını biliyoruz. İlk başta aşağıdan kurtulmaya  çalışan sonra da yukarıyı hedefleyen takımlarla oynayacağız. Üzerimizden bu  olumsuz toprağı, etkiyi atıp yeni hedeflere doğru yol almamız gerekiyor. Sadece  sıralamadaki yer önemli değil, oyunda ortaya koyduğumuz mücadele de bir hedeftir.  Dolayısıyla daha iyisini yapmak da bir hedeftir. Biz de öncelikle bunları hedefleyeceğiz."
 
Ndiaye'nin sakatlığıyla ilgili de bilgi veren Hamzaoğlu, Senegalli  milli futbolcunun Kayserispor maçına yetişmesinin zor olduğunu ve lige verilecek  arada oyuncuyu takıma katmayı planladıklarını ifade etti.
 
Kaptan Numan: "Çıkış maçımız olacak"

Takım kaptanı Numan Çürüksu da antrenman öncesi yaptığı açıklamada,  Mustafa Reşit Akçay'ın görevden ayrılmasına üzüldüklerini ancak kötü gidişlerde  teknik direktör değişikliğinin Türk ve dünya futbolunda normal karşılandığını  söyledi.
 
Yeni teknik direktörleri Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmanların  güzel geçtiğine işaret eden Numan, "Takımda güzel bir hava oluştu, idmanlarımız  neşeli geçiyor. Keyifli antrenmanlarımızı artık müsabakalara yansıtmamız  gerektiğini düşünüyoruz. En kısa zamanda da bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.
 
Son 10 haftada sadece 1 galibiyet aldıklarının hatırlatılması üzerine  tecrübeli savunma oyuncusu, şunları söyledi:
 
"Kesinlikle bu düşüşe son vermek için çalışıyoruz. En yakın zamanda  Kayserispor maçında bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. Düşüşün nedenine  gelecek olursak, takımımız çok uzun zamandır bir mücadele içinde. Zaman zaman üç  kulvarda yarıştı bu takım. Haliyle yorgunluk, yılgınlık olmuş olabilir ama bunun  süresinin dolduğunu düşünüyoruz. Kayserispor maçının, Osmanlıspor'un çıkış maçı olacağını düşünüyorum."
 
Numan, küme düşme hattıyla puan farkının azalması konusundaki soruya,  "Takımda bir panik havası yok, çünkü kendimize güveniyoruz. Tabii ki rakiplerimiz  ciddi rakipler ama ben, bir futbol kulübünün iddiasının olması gerektiğini  düşünüyorum.  Bu gerek yukarıya oynamak, gerek aşağıdan kurtulmak... Artık bir  hedefimiz var. Alt sıralardan kurtulma gibi bir hedefimiz ve motivasyon sebebimiz  var. Motive olup bu maçları iyi geçeceğimizi düşünüyorum. Osmanlıspor kaliteli  bir kulüp. Hak ettiğimiz yerlere ulaşmaya çalışacağız." cevabını verdi.
 
Kayserispor maçı hazırlıkları

Batıkent Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma ve koordinasyon  hareketleriyle başlayan başkent ekibi, daha sonra 6 farklı istasyonda gruplar  halinde dönüşümlü olarak çabukluk ve kuvvet çalışması yaptı.
 
Antrenmana 9'a 3 top kapma oyunuyla devam eden mor-sarılılar, yarı  sahada 3 kaleyle    oynanan maçla günü tamamladı.
 
Sakatlıkları nedeniyle tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir ve  Ndiaye takımdan ayrı çalıştı.
 
Osmanlıspor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının  hazırlıklarını sürdürecek.

hamza hamzaoğlu , osmanlıspor