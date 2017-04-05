''Üzerimizden olumsuz toprağı atmamız gerekiyor''

Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, performans düşüklüğünün normal olduğunu ancak kısa sürede toparlanmaları gerektiğini belirterek, "Üzerimizden bu olumsuz toprağı, etkiyi atıp yeni hedeflere doğru yol almamız gerekiyor." dedi.



Başkent temsilcisi, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 9 Nisan Pazar günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Hamzaoğlu, antrenmanın başında gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantepspor'a 2-0 yenildikleri maçta takımı iyi bulmadığını dile getirdi.



Başkent ekibinin başında ilk kez yer aldığı Gaziantepspor karşılaşmasına ilişkin Hamzaoğlu, "Tabii ki görmüş olduğumuz şeyler aslında çok da sürpriz değildi. Sadece performans olarak biraz daha iyisini görebilirim, diye umut ediyordum. Duruş ve pozisyon hataları yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.



"Bunlar normal şeyler." diyen teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çünkü haftalardır süre gelen kötü gidişat var, bunun takım üzerinde bıraktığı olumsuz etkiler var. Her ne kadar geldiğimiz günden bu yana antrenmanlar verimli ve iyi geçiyor olsa da maça bunu yansıtamadık. Ancak bu maç için çok normal, diye düşünüyorum. İnşallah, Kayserispor maçında daha iyi bir görüntü vereceğiz. Ondan sonra da artık kısa sürede toparlanıp çok daha iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum."



Hamzaoğlu, Osmanlıspor'un yaşadığı motivasyon sorunuyla ilgili ise "Her takımın yaşayabileceği bir durum. Özellikle çok kısa sürede başarıları yakalamış ve bu tür zorlu maçlar periyoduna alışık olmayan takım için bu çok normal. 48 maç oynamış bir takım var. Normalde diğer kulüplerin çoğu bu kadar maç oynadıktan sonra tatile çıkıyorlar." ifadelerini kullandı.



Antrenmanların çok iyi geçtiğini vurgulayan Hamzaoğlu, "Bunu en kısa sürede maça da yansıtacağımızı ümit ediyorum. Biraz zamana ihtiyacımız olacak gibi görünüyor ama bu zamanı biz mümkün olduğunca kısaltacağız, çünkü oyuncularımız her şeyin farkında, bilincinde. Takımın motivasyonu şu an iyi." diye konuştu.



Hamzaoğlu, Osmanlıspor'un iyi oyunculardan kurulu bir ekip olduğunun altını çizerek şunları söyledi:



"Sadece, çok maç oynamış ve olumsuz sonuçlar almış olmanın olumsuz etkisini üzerimizden atmaya çalışıyoruz. Onu da atacağız gibi görünüyor. Kolay maç yok artık. Bundan sonra her maç zor geçecek. Bir an önce puanlar alarak biraz daha yukarı çıkıp daha rahat hareket etmek istiyoruz. Amacımız bu ama rakiplerimizin de kolay olmadığını biliyoruz. İlk başta aşağıdan kurtulmaya çalışan sonra da yukarıyı hedefleyen takımlarla oynayacağız. Üzerimizden bu olumsuz toprağı, etkiyi atıp yeni hedeflere doğru yol almamız gerekiyor. Sadece sıralamadaki yer önemli değil, oyunda ortaya koyduğumuz mücadele de bir hedeftir. Dolayısıyla daha iyisini yapmak da bir hedeftir. Biz de öncelikle bunları hedefleyeceğiz."



Ndiaye'nin sakatlığıyla ilgili de bilgi veren Hamzaoğlu, Senegalli milli futbolcunun Kayserispor maçına yetişmesinin zor olduğunu ve lige verilecek arada oyuncuyu takıma katmayı planladıklarını ifade etti.



Kaptan Numan: "Çıkış maçımız olacak"

Takım kaptanı Numan Çürüksu da antrenman öncesi yaptığı açıklamada, Mustafa Reşit Akçay'ın görevden ayrılmasına üzüldüklerini ancak kötü gidişlerde teknik direktör değişikliğinin Türk ve dünya futbolunda normal karşılandığını söyledi.



Yeni teknik direktörleri Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmanların güzel geçtiğine işaret eden Numan, "Takımda güzel bir hava oluştu, idmanlarımız neşeli geçiyor. Keyifli antrenmanlarımızı artık müsabakalara yansıtmamız gerektiğini düşünüyoruz. En kısa zamanda da bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.



Son 10 haftada sadece 1 galibiyet aldıklarının hatırlatılması üzerine tecrübeli savunma oyuncusu, şunları söyledi:



"Kesinlikle bu düşüşe son vermek için çalışıyoruz. En yakın zamanda Kayserispor maçında bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. Düşüşün nedenine gelecek olursak, takımımız çok uzun zamandır bir mücadele içinde. Zaman zaman üç kulvarda yarıştı bu takım. Haliyle yorgunluk, yılgınlık olmuş olabilir ama bunun süresinin dolduğunu düşünüyoruz. Kayserispor maçının, Osmanlıspor'un çıkış maçı olacağını düşünüyorum."



Numan, küme düşme hattıyla puan farkının azalması konusundaki soruya, "Takımda bir panik havası yok, çünkü kendimize güveniyoruz. Tabii ki rakiplerimiz ciddi rakipler ama ben, bir futbol kulübünün iddiasının olması gerektiğini düşünüyorum. Bu gerek yukarıya oynamak, gerek aşağıdan kurtulmak... Artık bir hedefimiz var. Alt sıralardan kurtulma gibi bir hedefimiz ve motivasyon sebebimiz var. Motive olup bu maçları iyi geçeceğimizi düşünüyorum. Osmanlıspor kaliteli bir kulüp. Hak ettiğimiz yerlere ulaşmaya çalışacağız." cevabını verdi.



Kayserispor maçı hazırlıkları

Batıkent Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan başkent ekibi, daha sonra 6 farklı istasyonda gruplar halinde dönüşümlü olarak çabukluk ve kuvvet çalışması yaptı.



Antrenmana 9'a 3 top kapma oyunuyla devam eden mor-sarılılar, yarı sahada 3 kaleyle oynanan maçla günü tamamladı.



Sakatlıkları nedeniyle tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir ve Ndiaye takımdan ayrı çalıştı.



Osmanlıspor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.