Volkan Şen'den ilk açıklama !

İkili yaptıkları görüşmede düşüncelerini aktardılar. Sarı lacivertlilerin milli oyuncusu Volkan Şen, Hollandalı çalıştırıcıya; “Ben kötü oynadığımı düşündüğünüz için beni oyundan aldığını düşündüm. O anda yıkıldım ve çok moralim bozuldu. Bunu bir futbolcu için hakaret gibi gördüm. Ama daha sonra sizin düşüncelerinizi öğrenince yapmaz istediğinizi anladım. Bu nedenle konunun kapanmasını istiyorum. Sizden özür dilerim" dedi…

KARARIMIN ARKASINDAYIM



Advocaat da maçta Volkan oyuna girdikten sonra bir pozisyondan sonra sektiğini gördüğünü belirterek,” Dizinde zaten eski bir sakatlığın var. O anda ben sadece maçı kzanmayı düşünürüm. Takımın gole ihtiyacı vardı. Kaybedecek zamanım yoktu. Siz oyuncular doğal olarak oynamak istiyorsunuz. Ben ise her şeyden önce takımın kazanmasını istiyorum. Bu nedenle kararımın doğru olduğunu düşünüyorum” sözleri ile yanıt verdi. Advocaat ile Volkan arasındaki diyalogların ardından konu tatlıya bağlanırken Volkan’ın da antrenmanda iyi bir görüntü sergilediği belirtiliyor.

Hürriyet