Federer'in partneri Bill Gates olacak

2017'ye müthiş başlayan, Avustralya Açık dışında Indian Wells ve Miami Açık'ta da şampiyon olan Roger Federer, Fransa Açık Tenis Turnuvası'na kadar hiçbir turnuvaya katılmayacağını açıklamıştı.

FEDERER İLE BİLL GATES AYNI TAKIMDA

Ancak efsane tenisçi, bu dönemde de boş durmayacağını duyurdu. Federer, twitter hesabından yayınladığı videoda, adını taşıyan vakıf yararına 29 Nisan'da Seattle'da bir organizasyon düzenleneceğini açıkladı.

Afrika'ya yardım toplamak için düzenlenen bu organizasyonda Roger Federer ve John Isner karşılaşacak. İkili daha sonra da partnerleriyle çiftler maçı yapacak. Ve bu çiftler maçında Roger Federer'in takım arkadaşı Microsoft'un eski CEO'su Bill Gates olacak.

29 NİSAN'DA SEATTLE'DA

Federer'in twitter hesabında "Bazı taraftarların hiç saygısı yok" mesajıyla yayınlanan videoda, İsviçreli tenisçi kortta tenis oynarken bir kişi tribünde alkışlıyor ve lehinde tezahüratlar yapıyor.

Federer, sessiz olmasını istese de tenisseveri susturamıyor. Bill Gates olan bu kişi "İnanılmaz oynuyorsun ama tribünler boş. Seattle'a gelsen biz tribünleri tamamen doldururuz" diyor. Federer de 29 Nisan'da geleceğini söylüyor.