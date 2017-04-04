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  1. 04 Nisan 2017 22:27

Yıldız voleybolcunun ayağı kırıldı !

Ezcacıbaşı Vitra forması giyen Brezilyalı Thaisa’nın Fenerbahçe maçında ayağı kırıldı !

Yıldız voleybolcunun ayağı kırıldı !
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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu rövanş mücadelesi olan Fenerbahçe-Eczacıbaşı VitrA maçında Eczacıbaşı VitrA'lı oyuncu Thaisa Daher Pallesi'nin ayağı kırıldı.

Mücadelenin 3. setinde Brezilyalı oyuncu Thaisa'nın Fenerbahçe atağına blokla cevap vermesinin ardından sağ ayak bileğinin kırılarak döndüğü görüldü.

Eczacıbaşı VitrA'lı oyuncu acı içinde yerde kalırken sedyeyle oyun alanının dışına çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Thaisa'nın ameliyat edileceği öğrenildi. Ayrıca bazı voleybolcuların ağladığı gözlemlendi.

Öte yandan Fenerbahçe'yi 3-2'nin rövanşında 3-1 yenen Eczacıbaşı VitrA, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen takım oldu.

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