VakıfBank adını Dörtlü Final'e yazdırdı

VakıfBank, Volero ile deplasmanda yaptığı 6'lı play-off turu ilk maçını da yine aynı skorla kazanmıştı.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final, 22-23 Nisan'da İtalya'nın Treviso şehrinde oynanacak. VakıfBank, yarı finalde bir başka Türk takımı Eczacıbaşı VitrA ile karşılaşacak.

VakıfBank: 3 - Volero: 1

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Lucian Nastase (Romanya), Cor van Gompel (Hollanda)

VakıfBank: Kimberly, Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol, Zhu Ting, Melis Gürkaynak, Slöetjes (Gizem Örge, Gözde Kırdar, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Melis Durul)

Volero: Rabadzhieva, Akinradewo, Zivkovic, Carcaces Opon, Orlova, Rykhliuk (Popovic, Mariana)

Setler: 22-25, 25-21, 25-16, 25-22

Süre: 108 dakika (29, 28, 25, 26)