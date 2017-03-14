''Srebrenitsa'' çıkışına Hollanda'dan yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hollanda'ya yönelik 'Srebrenitsa katliamı' tepkisine Hollanda'dan yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Tıp Bayramı programında yaptığı konuşmada, "Biz Hollanda'yı ve Hollandalıları Srebrenitsa katliamından tanırız. Onların cibilliyetinin, karakterinin ne kadar bozuk olduğunu 8 bin Boşnak'ı orada nasıl katlettiklerinden tanırız. Bunları iyi biliriz. Kimse bize medeniyet, medenilik dersi vermesin. Bu milletin alnı aktır ama onların alnı kapkaradır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sert çıkışına Hollanda'dan yanıt geldi. Hollanda Başbakanı Rutte, "Erdoğan durumu kızıştırmaya devam ediyor" dedi. Hollanda televizyonu RTL Nieuws'e konuşan Rutte, Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin "çirkin bir tarihi yalan" olduğunu savundu.

Rutte, "Bu seviyeye inmeyeceğiz... Bu tamamıyla kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Öte yandan Hollanda'da seçime bir gün kala Liberal Parti (VVD) lideri Başbakan Rutte, Lahey şehir merkezinde destekçileriyle bir araya geldi. Burada AA muhabirine konuşan Rutte, Erdoğan'ın Hollanda ve Almanya hakkında sert açıklamalar yaptığını ileri sürerek, "İlişkilerin düzelmesini konuşabilmek için Erdoğan'ın tonunu düşürmesi gerekiyor." dedi.

SREBRENİTSA'DA NELER OLMUŞTU?

Bosna'daki savaş sırasında, BM'nin güvenli bölge ilan ettiği Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Ratko Miladiç'e bağlı Sırp birlikleri tarafından ele geçirilmişti. İşgal üzerine BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edilmişti.

Boşnaklardan 8 bin 372'si götürüldükleri ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katledilmişti. Katledilenlerin cenazeleri, ülkedeki çeşitli toplu mezarlara gömüldü. Bosna'daki savaşın sona ermesinin ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanların kimlik tespitlerinin yapılarak her yıl 11 Temmuz'da Srebrenitsa'daki Potoçari Mezarlığı'nda düzenlenen törenle kurbanlar defnediliyor. Soykırımda katledilenlerin bir kısmının cesedine ise bugüne kadar hâlâ ulaşılamadı.

HOLLANDA HÜKÜMETİNİ İSTİFA ETTİREN KATLİAM

Hollanda, katliamdan seneler sonra olaydaki sorumluluğunu kabul etmiş ve Başbakan Wim Kok liderliğindeki hükümet 2002 yılında bu nedenle istifa etmişti.