Star yazarından yeni darbe iddiası

YENİ 28 ŞUBAT GELİYOR

Fal bakmadım!

Gaibden haber vermiyorum!

Korku salmak, sizleri panikletmek için de yazmıyorum; “Ben demiştim” demek için de…

Derinlerden gelen sesler duyulmaya başladı!

“Mart’ta Türkiye alev alev olacak” diyenlerin niyetleri aşikâr oldu!

“Başkanlık sistemi gelirse Türkiye kan gölüne döner” diye tehdit edenler Mart kedisi gibi şafak sayıyor!

Bu sefer, 28 Şubat’ta gündüz vakti veya 15 Temmuz akşamı misafirlikten dönüşte olduğu gibi tank yürütmeyi planlamıyorlar. Eski usûl, halk uyandığında her şeyi bitirmiş olma niyetindeler.

Kimler mi?

Hani şu ‘FETÖ mağduru’ diye salınan, üzerine de para ödenen Ergenekoncular’ın, Balyozcular’ın fikirdaşları!

Yaparlar mı yapamazlar mı, bilemem. Ama şunu çok iyi biliyorum, niyet var, niyeti eyleme dönüştürmeye yönelik hazırlık var.

“AKP’liler silâhlanıyor” haberlerine dikkat ediyor musunuz? Bu haberleri yaptıranlar sizce neyi perdeleme derdindeler?

“Darbe sonrası KAOS süreci başlatılmıştır. G.Doğu, Irak, Suriye’den şehitler. Şehirlerde kanlı eylemler. Ekonomik baskılar. Suikastlar. Birlik olalım. KAOS süreci ülkede iç çatışma ile beraber kanlı bir kalkışma ortamı yaratacak ve TSK emir komuta zinciri içerisinde yönetime el koyacaktır. Birlik herkesi kucaklamak ve farklılıkları kabullenmekle mümkündür. Ülkenin birlik ve beraberliğini sağlama sorumluluğu Cumhurbaşkanına aittir. KAOS ve darbe süreci ancak birlik ve beraberlikle aşılabilir. Cumhurbaşkanı birlik ve beraberliği sağlayamazsa önünde sonunda darbe olacaktır.” diye yazanlar neyin altyapısını hazırlamaktadır?

Defaatle yazdım. “Başkanlık sistemi gelirse ülke kan gölüne döner” tehdidinde bulunanlara hiçbir şey yapamıyorsanız bâri bilgisine başvurmak için misafir edin diye… Lâkin bunu yapması gerekenlerde yaprak kımıldamıyor ama diğer cenah postalları boyamaya başladı!

Müslüman Anadolu Halkı olarak “Bir şey olmaz” gafletine ve korku, panik ve endişeye düşmeden gerekli tedbirleri almalıyız. Çatıları erken elden geçirmek gerek, çünkü Mart ayını sadece kediler dört gözle beklemiyor!..