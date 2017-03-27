Stepen Hawking'in ismini duyan ünlüler sıraya girdi !

Ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking mekanik sesini değiştirmeye hazır olduğunu açıkladı. Hawking'in bu açıklamasının ardından bilim insanının yeni sesi olmak isteyen ünlü isimlerden açıklamalar geldi. Bill Gates, Liam Neeson ve Anna Kendrick ünlü bilim insanının yeni sesi olmak istediklerini açıkladı.
Hawking'in bu çağrısına kayıtsız kalmayan bir başka isim ise İngiliz fizikçinin hayatını konu alan 2014 yapımı The Theory of Everything isimli filmde Hawking'i canlandıran Even Eddie Redmayne oldu.
Ancak bu çağrı ve ünlü isimlerden gelen talep, İngiliz hayır organizasyonu Comic Relief'in projesinin ürünü.
1985 yılında kurulan Comic Relief'in en dikkat çekici faaliyetlerinden birisi olan Red Nose Day'e (Kırmızı Burun Günü) dikkat çekmek için kolları sıvayan STK, çareyi gündem yaratan bu videoyu yayınladı. Yani Hawking'in sesine pek çok kişi talip olsa da ünlü fizikçinin kendisiyle özdeşleşen mekanik sesini duymaya devam edeceğiz.
ALS MNH hastası olan Hawking, vücudunda neredeyse hiç bir yeri hareket ettiremiyor. Hawking'in hareket ettirebildiği tek kası ise sağ yanağındaki bulunan ufak bir kas.
ntv'nin haberine göre Hawking, bu kas hareketi ile bilgisayar aracılığı ile yazı yazarak konuşabiliyor.
Sonar'ın anketinden ''Hayır'' çıktı
Instagram fenomenlerinin inanılmaz değişimi
Türk bayrağına çirkin saldırı
Bir kenti karıştıran olay ! Suriyeli sandılar ama...
3 milyar dolarlık servet onlara kaldı
İşte Tunceli'de öldürülen teröristler
FETÖ'nün medya yapılanması davası başladı
Sahnede 'minik' küfür krizi
Sedat Peker'den babasıyla ilgili şok açıklama
15 Temmuz ile ilgili gündemi sarsacak Devlet Bahçeli iddiası
Meral Akşener'den Bahçeli'ye soru bombardımanı
Skandal ! Tayt giydiler diye uçağa binemediler
STEPEN HAWKİNG'İN İSMİNİ DUYAN ÜNLÜLER SIRAYA GİRDİ !
Yeni bir sese sahip olmak isteyen ünlü fizikçi StephenHawking'in talebine ünlülerden destek geldi.
Ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking mekanik sesini değiştirmeye hazır olduğunu açıkladı. Hawking'in bu açıklamasının ardından bilim insanının yeni sesi olmak isteyen ünlü isimlerden açıklamalar geldi. Bill Gates, Liam Neeson ve Anna Kendrick ünlü bilim insanının yeni sesi olmak istediklerini açıkladı.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | Site Haritası | RSS