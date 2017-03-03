SON DAKİKAKILIÇDAROĞLU: BİZİ BÜYÜK BİR MACERA BEKLİYOR - CANLI
  • DEAŞ Ankara'da militan okulları açmış
  • Sinan Oğan'dan Başbakan Yıldırım'la ilgili çarpıcı iddia
  • Çağlayan Adliyesi'nde rüşvet skandalı
  • Gezi olaylarındaki ''palalı'' hapsi boyladı
  • MERSİN'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

ŞUBAT AYI ENFLASYONU TAHMİNLERİ AŞTI

Şubat ayı enflasyonu tahminleri aştı

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre TÜFE Şubat'ta 0,81 olarak gerçekleşti. Yıllık ise 10,13 olarak gerçekleşti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) Şubat'ta medyan bazında 0.47 artış beklenirken, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 8.60 ile bir önceki anketteki yüzde 8.35'e göre yükseliş gösterdi.

  Ocak ayında TÜFE aylık bazda 2,46 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda ise yüzde 9,22 olmuştu. 

BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE...

TÜFE’de 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,13 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,88 artış gerçekleşti.

Piyasaların enflasyon beklentisi neydi?

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,40 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,40) göre, bir önceki ay yüzde 9,22 olan yıllık enflasyonun, yüzde 9,68'e yükseleceği hesaplanıyor.

Reuters'ın 15 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, aylık TÜFE değişim beklentileri yüzde 0.14 düşüş ile yüzde 0.6 artış bandında yer alıyor. Aylık verilerin Reuters anketinde yer alan beklentilerin medyanına paralel gelmesi halinde yıllık enflasyonun yüzde 9.75 civarına yükselmesi bekleniyor.

TCMB'nin son enflasyon raporunda 2017 yıl sonu için tahmini orta noktası yüzde 8 olmak üzere yüzde 6.6 ile yüzde 9.4 aralığında şekilleniyor.

874
-
YPG oradan çekildi, harita değiştiYPG oradan çekildi, harita değişti
İkametgah belgesi e-Devlet'ten alınabilecek !İkametgah belgesi e-Devlet'ten alınabilecek !
O şarkıyı paylaşıp intihar etti !O şarkıyı paylaşıp intihar etti !
Eski aşk hatıralarını anlatınca öldürmüş !Eski aşk hatıralarını anlatınca öldürmüş !
200 kilometre hızla dehşet saçtı !200 kilometre hızla dehşet saçtı !
Erdoğan'dan manidar sözlerErdoğan'dan manidar sözler
Almanya'ya sert nota !Almanya'ya sert nota !
Adli Tıp raporu Platonik aşığın iddialarını çürüttü !Adli Tıp raporu Platonik aşığın iddialarını çürüttü !
Kadın elbiseli ve makyajlı işkenceye gözaltı !Kadın elbiseli ve makyajlı işkenceye gözaltı !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS