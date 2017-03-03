Şubat ayı enflasyonu tahminleri aştı

Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) Şubat'ta medyan bazında 0.47 artış beklenirken, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 8.60 ile bir önceki anketteki yüzde 8.35'e göre yükseliş gösterdi.

Ocak ayında TÜFE aylık bazda 2,46 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda ise yüzde 9,22 olmuştu.

BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE...

TÜFE’de 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,13 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,88 artış gerçekleşti.

Piyasaların enflasyon beklentisi neydi?

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,40 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,40) göre, bir önceki ay yüzde 9,22 olan yıllık enflasyonun, yüzde 9,68'e yükseleceği hesaplanıyor.

Reuters'ın 15 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, aylık TÜFE değişim beklentileri yüzde 0.14 düşüş ile yüzde 0.6 artış bandında yer alıyor. Aylık verilerin Reuters anketinde yer alan beklentilerin medyanına paralel gelmesi halinde yıllık enflasyonun yüzde 9.75 civarına yükselmesi bekleniyor.

TCMB'nin son enflasyon raporunda 2017 yıl sonu için tahmini orta noktası yüzde 8 olmak üzere yüzde 6.6 ile yüzde 9.4 aralığında şekilleniyor.