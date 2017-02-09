Şubat ayında 20 bin öğretmen alınacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Başbakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızın talimatıyla, önümüzdeki hafta duyurusunu yapacağız, 20 bin öğretmenin alımını yapacağız. Öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun'' dedi.
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