ŞUBAT AYINDA 20 BİN ÖĞRETMEN ALINACAK

Şubat ayında 20 bin öğretmen alınacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz önümüzdeki hafta 20 bin öğretmen alımı için duyuru yapılacağını açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Başbakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızın talimatıyla, önümüzdeki hafta duyurusunu yapacağız, 20 bin öğretmenin alımını yapacağız. Öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun'' dedi.

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