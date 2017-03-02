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ŞUBAT AYININ ZAM ŞAMPİYONU BELLİ OLDU

Şubat ayının zam şampiyonu belli oldu

İTO, şubat ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 29,44 ile salatalık olduğunu açıkladı.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından, Şubat 2017 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Geçen ay İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksinde yer alan 242 ürünün 76'sının perakende fiyatı artarken, 56 ürünün fiyatı düştü, 110 ürünün fiyatı değişmedi.

Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan salatalık şubat ayı itibarıyla yüzde 29,44 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış olan diğer ürünler yüzde 25,81 ile mandalina, yüzde 19,45 ile limon ve yüzde 10,37 ile ilaçlar olarak sıralandı.

Karnabahar yüzde 19,91 ucuzladı 

Söz konusu dönemde karnabahar, yüzde 19,91 gerileme ile fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler yüzde 17,83 ile bayan kazağı, yüzde 14,40 ile domates ve yüzde 12,52 ile erkek pantolonu şeklinde sıralandı. 

AA
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