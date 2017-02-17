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ŞUBAT'IN ORTASINDA DENİZ KEYFİ

Şubat'ın ortasında deniz keyfi

İzmir Foça'da güneşi gören bazı gençler kendini denize attı.

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İzmir'in turistik İlçesi Foça'da güneşli güzel havayı görenler, sahile akın etti. Kent sakini bazı gençler ise Şubat ayında denize girdi.

Yurdun büyük bir bölümü soğuk havanın etkisi altındayken, hava sıcaklığının 17 derece kadar yükseldiği Foça'da, güneşli ve güzel hava halkı sokağa çıkardı. Foça Küçükdeniz sahiline gidenler, gezinti yaptı.

Şubat'ın ortasında deniz keyfi

Rüzgarsız kentte Umut Koç ve Enver Şahin Özer adlı iki Foçalı genç ise, iskeleden denize atlayarak kış günlerinde soğuktan şikayetçi olanlara adeta nispet yaptı. Gençler suyun soğuk olmasına karşın güzel havada keyifli dakikalar geçirdiklerini söyledi.

Şubat'ın ortasında deniz keyfi

DHA
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