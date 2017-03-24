Suç makineleri operasyonda yakalandı

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu sattığı belirlenen İdris A.'yı takibe aldı. Polis ekipleri şüphelinin Fatih ve Gaziosmanpaşa'da kullandığı evleri belirleyerek geçtiğimiz salı günü operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şüpheli İdris A. ve İbrahim A. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri şüphelinin kullandığı adreslerde yaptığı aramalarda 55 kilo 900 gram esrar, 100 bin Ecstasy hap, 1 kilo 150 gram kokain, 2 hassas terazi, kaleşnikof silah, pompalı tüfek ve bir tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan İdris A. ve İbrahim A., Vatan Caddesi'nde bulunan Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

CİNAYET VE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANMALARI ÇIKTI

İdris A.'nın yapılan incelemesinde 2014 yılında Fatih'te iki uyuşturucu satıcısı grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü için cinayetten arandığı tespit edildi. İbrahim A.'nın ise yapılan sorgulamasında 5 ayrı suçtan aranması bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Gaziosmanpaşa'daki eve yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekipleri evin kapısını kırarak içeriye girmesiyle başlayan görüntülerde ekiplerin evde arama yapması görüldü. Ekipler kilitli bir odada uyuşturucu maddeler ile kaleşnikof silah, pompalı tüfek ve bir tabancayı bulması görüntülere yansıdı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve silahlar Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü sergi salonunda basın mensuplarına gösterildi.