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SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASINDA SANIKLARIN TAHLİYE TALEBİNE RET

Suikast girişimi davasında sanıkların tahliye talebine ret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasında, tutuklu yargılanan 44 sanığın tahliye talepleri reddedildi.

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FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla'da 20 Şubat'tan bu yana görülen duruşmada, mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan 44 sanığın tamamının tahliye taleplerinin reddine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

AA
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