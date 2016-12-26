SUİKAST HAKKINDA YENİ GELİŞME !

Suikast hakkında yeni gelişme !

Rusya Büyükelçisi Karlov suikastının soruşturmasına yayın yasağı getirildi.

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Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin soruşturmaya, savcılığın talebi üzerine Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı getirildi.

Kararda şöyle denildi:

“19/12/2016 tarihinde Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisine yönelik suikast eylemi ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç fail ya da faillerinin yakalanabilmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı, bu kapsamda yazılı ve görsel basın ile internet medyasında olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişiler ile ilgili bir takım bilgilerin yayınlandığının müşahade edilmiştir. 

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU 

Bu durumun soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel olduğu, talebin milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliği ile toprak bütünlüğümüzün korunmasıyla alakalı olduğu göz önüne alındığında 5187 Sayılı Yasanın 3/2 maddesi hükmündeki koşulların oluştuğu anlaşıldığından, soruşturma tamamlanıncaya kadar, soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada mağdur, tanık, şüpheli beyanlarını içerir her türlü haber, vefat eden sayın büyükelçinin olay yerinde bulunan, vurulma anı ve vurulma sonrasına ilişkin görüntülerinin, dosya kapsamında şüpheli olarak ifadesi alınan kişilerle veya başka kişilerle olayla ilgili olarak yapılan röportaj, eleştiri vb. hususlarda, yine dosya kapsamında şüpheli olan, gözaltına alınan veya gözaltına alınacak kişilerle ilgili iletişim bilgileri, telefongörüşmeleri, mali dunımlan içerir haber yapılması hususunda, yine olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin veya başka görüntülerin yayımlanması şeklinde yayın yapılmasının 5187 sayılı Kanunun 3/2 maddesi gereğince yasaklanmasına karar verildi.”

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