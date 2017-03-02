Suikast şüphelileri Kuzey Kore Büyükelçiliği'nde saklanıyor

Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın Malezya'da suikaste uğraması iki ülke arasında yıllardır iyi olan ilişkilerin sarsılmasına neden oldu. Kim Jong-Nam suikastinin ardında Kuzey Kore'nin olduğu iddiaları ilişkileri yeterince zora sokuyordu. Bunun üzerine Malezya polisinin iki şüphelinin ülkedeki Kuzey Kore Büyükelçiliği'nde saklandığı bilgisinin paylaşması üzerine yetkililer bu konuda önlem alma sinyalleri verdi.

Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Zahid Hamidi, yaptığı açıklamada, gelecek haftadan itibaren Kuzey Kore vatandaşlarının Malezya'ya vizesiz seyahat uygulamasına son verileceğini söyledi. Zahid, Kuzey Kore vatandaşlarını vize almaya zorunlu kılan kararın, ulusal güvenlik gerekçesiyle alındığına dikkat çekti. Kim Jong-Nam'ın VX sinir gazıyla öldürüldüğünün tespit edilmesi olayı farklı bir boyuta taşımıştı. Çünkü aşırı derecede zehirli olan bu gaz kullanıldığında havalimanı gibi kalabalık yerlerde birden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olabilirdi.

ŞÜPHELİLER KORE BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE SAKLANIYOR İDDİASI

13 Şubat tarihinde gerçekleşen suikaste ilişkin soruşturmada yakalanan Siti Ayşe ve Doan Thi Huong adındaki iki kadının yargılanmasına başlandı. Suikast iddialarını reddeden mahkumlar şaka yaptıklarını zannettiklerini söyledi. Soruşturmaya devam eden Malezya polisi, suikastle ilişkisi bulunan yüksek rütbeli büyükelçilik çalışanı Hyon Kwang-song ve Kuzey Kore'nin resmi havayolu Air Koryo'da görev yapan Kim Uk-İl'in Kuala Lumpur'da bulunan Kuzey Kore Büyükelçiliği'nde saklandığını açıkladı. Polis ayrıca suikastle ilişkisi olduğunu düşündükleri 8 Kuzey Kore vatandaşını tespit ettiklerini belirtti.

KUZEY KORE'NİN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI KAPANABİLİR

Zehirli sinir gazının havalimanında kullanılmasının ardından Malezya, Pyongyang'ta bulunan büyükelçisini bilgi alma amacıyla geri çağırdığını açıkladı. Kuzey Kore'nin ağır yaptırımlar nedeniyle dış dünyayla çok fazla bağlantısı yok ancak özellikle bankacılık sektöründe dünyayla ilişkisini Malezya üzerinden kuruyor. Ayrıca Malezya'da binden fazla Kuzey Kore vatandaşı işçi yaşıyor. Haftaya başlayacağı açıklanan vize uygulamasının ardından ülkedeki Kuzey Koreli işçilere de yeni yaptırımlar uygulanabilir.

KUZEY KORE ÖLENİN KİM JONG-NAM OLDUĞUNU KABUL ETMEDİ

Kuzey Kore yönetimi bugün yaptığı açıklamayla Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda hayatını kaybeden kişinin kalp krizi geçirdiğine dair bulguların olduğunu söyledi. Malezya polisi ölen kişinin Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un üvey kardeşi Kim Jong-Nam olduğunu açıklamıştı ancak Kuzey Kore bu iddiaları reddetti. Koreli yetkililer ayrıca cesedin otopsi için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne gönderilmesi gerektiğini savundu.