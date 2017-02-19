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"SUİKAST TİMİ" HAKİM KARŞISINDA

"Suikast timi" hakim karşısında

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenleyecek olan grup hakim karşısında çıkıyor.

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FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan sanıklar, Muğla Adliyesinde alanın yetersiz olması nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda oluşturulan mahkeme salonunda yarın hakim karşısına çıkacak. Salonun çevresi bariyerlerle kapatıldı. Başsavcı Topuz davanın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taraf olduğu tek dosya" olduğunu söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe  teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi  ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin dava yarın görülmeye başlanacak.  FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "bir numaralı" sanık olarak yer aldığı  iddianamede, 74 mağdur ve müşteki ile 44'ü tutuklu, 3'ü yakalama emriyle aranan  47 sanık bulunuyor.

İddianamede, 47 sanığın "Cumhurbaşkanına suikast", "anayasayı ihlal",  "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "silahlı terör örgütü  yöneticisi olma", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme",  "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kasten  öldürmeye teşebbüs", "zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi  hürriyetinden yoksun kılma", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama",  "zincirleme şekilde silahla tehdit", "Cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme  şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret", "kamu malına zarar verme",  "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" ve  "nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor. Saldırıyı gerçekleştiren FETÖ'nün "suikast timi"ndeki biri firari 37  asker için en az 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet talep ediliyor.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI 

Muğla Adliyesinde alanın yetersiz olması nedeniyle sanıklar, Muğla  Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda oluşturulan mahkeme salonunda  yargılanacak. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası etrafında Emniyet Müdürlüğü ekipleri  tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Girişinde kontrol noktası oluşturulan  binanın çevresi de bariyerle kapatıldı. Polis ekipleri, duruşma günü akredite  olan gazeteciler, avukatlar ve sanık yakınlarını üst araması yaparak X-ray  cihazından geçirecek.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, duruşmanın yapılacağı salonda  incelemelerde bulunarak alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi. Topuz, yaptığı açıklamada, duruşmanın 20 Şubat'ta Muğla  Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki salonda başlayacağını belirterek, Muğla'daki  davanın önem arz ettiğini söyledi.Salonda, sanıklar ve yakınları, avukatlar ve basın mensupları ile  şehit yakınları ve olaydan zarar görenler için yer ayrıldığını belirten Topuz,  görüntü ve ses sistemlerinin de yer aldığı salonda her türlü güvenlik önleminin  de eksiksiz alındığını kaydetti.

 Fetullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016'da bir darbe  teşebbüsünde bulunulduğunu hatırlatan Topuz, "Biz, o geceden itibaren  soruşturmamıza başladık. Yaklaşık 5 aylık sürede özellikle Marmaris'teki otel  baskınına iştirak eden askerlerle ilgili soruşturmamızı bitirdik ve kamu davamızı  açtık. Duruşma 20 Şubat'ta başlıyor. Bununla ilgili bütün tedbirlerimizi aldık.  Duruşmanın yapılacağı salonumuzla ilgili de tedbirlerimizi aldık." dedi.

Pazartesi başlayacak duruşmada 3'ü firari 44'ü tutuklu 47 sanığın  yargılanacağına işaret eden Topuz, "Bunlardan 3'ü general. Marmaris'teki hadiseye  doğrudan iştirak eden bir general var. Diğerleri de yardımcı pozisyonunda. Şu ana  kadar tüm çalışmalar yapıldı ve pazartesi itibarıyla duruşmaya başlayacağız."  diye konuştu.

EN ÖNEMLİ DAVALARDAN BİRİ 

Davanın kamuoyunca yakından takip edildiğini anlatan Topuz, şunları  söyledi: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taraf olduğu tek dosya bu  salonda yargılaması yapılacak dosyadır. Dolayısıyla Türk tarihinin en önemli davalarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Özgül ağırlığı en fazla olan bir dava.  Kaldı ki 15 Temmuz gecesi Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a  yönelik gerçekleştirilmeye çalışılan eylem sonuca ulaşmış olsaydı, iyi ki  ulaşmadı, bugün çok farklı şeyleri konuşuyor olabilirdik. Dolayısıyla bu özgül  ağırlığa uygun bir soruşturma yaptık."

Topuz, soruşturma aşamasında toplanabilecek bütün delilleri  topladıklarını, tahminen 2 bin civarında kriminal inceleme yaptırdıklarını,  300-400 civarında kriminal rapor çıktığını anlattı.  Mahkeme süresince içeride ve dışarıda tüm güvenlik önlemlerinin polis  ve Jandarma ekipleri tarafından sağlanacağını vurgulayan Topuz, "Biz burada hem  gelen sanıkların güvenliğini hem gelecek şehit yakınları, suçtan zarar görenlerin  güvenliğini almak için özellikle Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile  çalışmalarımızı yaptık. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sanıkların güvenliğini  alacak. Her ihtimali gözeterek çok sayıda toplantı yaptık. Şu ana kadar her şey  yolunda. Gerekli tüm önlemler alınmış durumda." dedi.

AA
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