Suikast zanlılarından şoke eden ifadeler !

Kanlı gecenin diğer kahramanları imam ve müezzinler... Zaman zaman gerilim zaman zaman da düşündüren ifadelerin ortaya çıktığı duruşmada MAK timinin başında görev alan Astsubay rütbeli Çiğli Üst İmamı Zekeriya Kuzu’nun o gece suikast girişimi timinde görev alanları da şaşırttığı ortaya çıktı. Yüzbaşı Gözübüyük ifadesinde “Operasyonda Özel kuvvetleirn başında Şükrü Binbaşı vardı. Ancak MAK Timinin başında astsubay rütbeli Zekeriya Kuzu’yu görünce şaşırdım. Demek ki çok bilgisive tecrübesi var diye düşündüm. Ama yine de alt rütbede birinin komuta etmesi ilginç geldi”diye konuştu.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanına yönelik suikast girişimiyle ilgili davada 7. gününde ifade veren sanıklar ilginç bir detayı ortaya çıkardı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar umutlarını yitirmeyen sanıklar sabaha karşı minarelerden anonslarla birlikte salalar yükselince tüm umutlarını yitirdiklerini ve teslim olma kakarı aldıklarını belirttiler.

Duruşmanın 7. Gününde ikinci kişi olarak ifade veren Özel Kuvvetlerde Görevli Yüzbaşı Muammer Gözübüyük, “Olaydan sonra tepeye çıktık. Araziye çıktığım ilk gün helikopterlerin bizi gelip alacağını düşünüyordum. Minarelerden anons ile birlikte sala sesleri yükselinceye kadar ümidimi hiç yitirmedim. Ancak minarelerden anons ve sala sesleri yükselince ümidim tükendi” dedi.

Hakim karşısına çıkan sanıklardan o dönem Özel Kuvvetlerde görevli Yüzbaşı Muammer Gözübüyük, “Bize verilen görev Cumhurbaşkanı ve ailesini sağ salim almaktı. Burkay Karatepe’nin haber vermesi ile karargahta buluştuk. Daha sonra bize Cumhurbaşkanı’nın emniyetli bir şekilde alınması emri verildi” diye konuştu.

“Astsubay Rütbeli Zekariya Kuzu’yu başta görünce şaşırdım”

Zaman zaman gerilim zaman zaman da düşündüren ifadelerin ortaya çıktığı duruşmada MAK timinin başında görev alan Astsubay rütbeli çiğli Üst İmamı Zekeriya Kuzu’nun o gece suikast girişimi timinde görev alanları da şaşırttığı ortaya çıktı. Yüzbaşı Gözübüyük ifadesinde “Operasyonda Özel kuvvetleirn başında Şükrü Binbaşı vardı. Ancak MAK Timinin başında astsubay rütbeli Zekeriya Kuzu’yu görünce şaşırdım. Demek ki çok bilgisive tecrübesi var diye düşündüm. Ama yine de alt rütbede birinin komuta etmesi ilginç geldi”diye konuştu.

“Cumhurbaşkanının Koruma Müdürü de dinlensin”

İfadesinde olayların daha net ortaya çıkması için Cumhurbaşkanının koruma müdürünün de dinlenmesini isteyen Gözübüyük, “O gece Cumhurbaşkanının Koruma Müdürü polislere ‘Buraya askerler gelecek. Gelmezse sağı solu tarayın çatışma çıkmış görüntüsü verin’ diye konuşmuş. Cumhurbaşkanının Koruma Müdürü de gelip ifade vermesini istiyorum” dedi.

“Karatepe’nin ‘kaçalım’ çağrısına uymadım”

Gözübüyük 15 Temmuz’da darbe ve suikast girişimcilerinin umutlarının kırılma noktası olan minarelerden yükselen ses ile ilgili olarak da “Araziye çıktığım ilk gün helikopterlerin geri gelip bizi alacağını düşünüyordum. Burkay Karatepe kaçmayı teklif etti. Kabul etmedim. Minarelerden anonslar edilip sala sesleri gelince ümidim tükendi” dedi.