  • ABD komandoları Suriye'de ! Sevkiyat başladı
  • İşte Erdoğan'ın eski Başyaveri Yazıcı'nın ifadesi
  • Cumhurbaşkanı: ''İstikrarı tehdit ediyor''
  • MHP'liler muhalif MHP'lilere saldırdı !
  • Lice'deki operasyondan acı haber geldi

SUİKASTÇI POLİSİN BİLGİSİYARINDA ABD DETAYI

Suikastçı polisin bilgisiyarında ABD detayı

Rus Büyükelçi Karlov'u öldüren suikastçı Altıntaş'ın bilgisayarında, ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass ile ilgili araştırma yaptığı ortaya çıktı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Karlov’u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın bilgisayarında yapılan incelemede, aynı tarihlerde Google’dan ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass ile ilgili de arama yaptığı tespit edildi.

Ankara Başsavcılığı’nın, Altıntaş’ın telefon şifrelerinin kırılması ve bilgisayardaki silinen maillere ulaşabilmek için Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’ndan (FBI) destek istediği belirtildi. Altıntaş’ın telefonundaki şifreleri kırmak için TÜBİTAK’ta ‘klonlama’ işleminin de sürdüğü ifade edildi. Savcılık yetkililerinin, Altıntaş’ın bilgisayarının, Gmail, Twitter ve Facebook adreslerinin geriye dönük incelenebilmesi için bir ABD yetkilisi ile toplantı yaptığı öğrenildi. 

Hürriyet
429
-
Akın Öztürk'le ilgili flaş iddia !Akın Öztürk'le ilgili flaş iddia !
Hatipoğlu yeni evlenen kadınları uyardıHatipoğlu yeni evlenen kadınları uyardı
Darbe girişimi gecesi Hakan Fidan ayrıntısıDarbe girişimi gecesi Hakan Fidan ayrıntısı
Sinan Oğan'dan Devlet Bahçeli'ye cevapSinan Oğan'dan Devlet Bahçeli'ye cevap
Mete Yarar'dan Almanya kriziyle ilgili çarpıcı tespitMete Yarar'dan Almanya kriziyle ilgili çarpıcı tespit
FETÖ'den ''Alevi'' talimatı !FETÖ'den ''Alevi'' talimatı !
''Aracımı satar tablo alırım''''Aracımı satar tablo alırım''
Almanya bu fotoğraf karesini konuşuyorAlmanya bu fotoğraf karesini konuşuyor
Mevlüt Çavuşoğlu’nun mitingi seçim kanuna aykırı mı?Mevlüt Çavuşoğlu’nun mitingi seçim kanuna aykırı mı?
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS