SUİKASTÇI POLİSİN MAİLLERİNİ KİM SİLDİ ?

Suikastçı polisin maillerini kim sildi ?

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un öldürüldüğü suikastle ilgili soruşturmada çok ilginç ayrıntı...

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni delillere ulaşıldı. Elçiyi vuran polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’a ait elektronik posta hesabındaki mesajların, suikasttan 2 saat 20 dakika sonra silindiği belirlendi.

Sözcü gazetesinden Asuman Aranca'nın haberine göre Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen'in koordinesinde yürütülen soruşturmada, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın kaldığı evlerde ele geçirilen bilgisayar ve cep telefonu incelemeye alındı. Altıntaş'ın Google'ın bir hizmeti olan “Gmail” hesabı kullandığı anlaşıldı. Polis, şifreyi kırarak mail hesabına ulaştı. Ancak Altıntaş'ın mail ve yazışmalarının saldırıdan 2 saat 20 dakika sonra silindiği tespit edildi. Geri dönüşüm kutusunun da boş olduğu saptandı. Saldırganın ölümünden sonra yazışmaların kim tarafından silindiğini araştıran savcılık, ‘Gmail'in merkezinden de silinen mailler için de talepte bulundu.

4 POLİS BAKAN KORUMASI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve Altıntaş ile dönem arkadaşı olan 4 polisin ise bakan korumalığı yaptığı belirlendi. Haklarında FETÖ'den işlem yapılan polislerden D.S.'nin Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun, S.K.'nın ise Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in koruması olduğu ortaya çıktı. B.D. ile O.Ö.'nün de Başbakanlık Koruma Dairesi'nde çalıştığı öğrenildi.

Sözcü
424
Canlı yayında intihar etti !Canlı yayında intihar etti !
Gorbaçov'dan savaş açıklamasıGorbaçov'dan savaş açıklaması
Ebru Yaşar kampanyaya destek verdiEbru Yaşar kampanyaya destek verdi
Yeğen cinayetinde büyük sır !Yeğen cinayetinde büyük sır !
İl Milli Eğitim Müdürü'ne silahlı saldırı !İl Milli Eğitim Müdürü'ne silahlı saldırı !
Türkiye sert çıktı ! Yunanistan jet yanıtTürkiye sert çıktı ! Yunanistan jet yanıt
Almanya'nın nüfusu giderek azalıyorAlmanya'nın nüfusu giderek azalıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpık yapılaşma uyarısıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpık yapılaşma uyarısı
Aile Bakanı: Buraya giden boşanıp çıkıyorAile Bakanı: Buraya giden boşanıp çıkıyor
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS