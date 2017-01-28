Suikastçı polisin maillerini kim sildi ?

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni delillere ulaşıldı. Elçiyi vuran polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’a ait elektronik posta hesabındaki mesajların, suikasttan 2 saat 20 dakika sonra silindiği belirlendi.

Sözcü gazetesinden Asuman Aranca'nın haberine göre Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen'in koordinesinde yürütülen soruşturmada, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın kaldığı evlerde ele geçirilen bilgisayar ve cep telefonu incelemeye alındı. Altıntaş'ın Google'ın bir hizmeti olan “Gmail” hesabı kullandığı anlaşıldı. Polis, şifreyi kırarak mail hesabına ulaştı. Ancak Altıntaş'ın mail ve yazışmalarının saldırıdan 2 saat 20 dakika sonra silindiği tespit edildi. Geri dönüşüm kutusunun da boş olduğu saptandı. Saldırganın ölümünden sonra yazışmaların kim tarafından silindiğini araştıran savcılık, ‘Gmail'in merkezinden de silinen mailler için de talepte bulundu.

4 POLİS BAKAN KORUMASI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve Altıntaş ile dönem arkadaşı olan 4 polisin ise bakan korumalığı yaptığı belirlendi. Haklarında FETÖ'den işlem yapılan polislerden D.S.'nin Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun, S.K.'nın ise Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in koruması olduğu ortaya çıktı. B.D. ile O.Ö.'nün de Başbakanlık Koruma Dairesi'nde çalıştığı öğrenildi.