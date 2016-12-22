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SUİKASTÇININ ANNE-BABASININ İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Suikastçının anne-babasının ifadeleri ortaya çıktı

Ankara'daki suikastçının ailesinin ifadeleri ortaya çıktı.

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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı  saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin Aydın'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan saldırganın babası Esrafil Altıntaş, polise verdiği ifadede, oğlunun İzmir polis okulunda okuduğu esnada en samimi arkadaşının Sercan B. olduğunu belirterek, "Hatta seçme imkanın varsa İzmir'de kalmasını söylememe rağmen Sercan'ın Ankara'ya gitmesinden dolayı burayı seçti, bu şahısla aynı evde kaldılar." dedi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Büyükelçi Karlov'un Mevlüt Mert  Altınbaş tarafından öldürülmesinin ardından saldırganın Aydın'ın Söke ilçesinde  gözaltına alınan ve bugün serbest bırakılan anne ve babasının ifadeleri ortaya  çıktı.

Şüphelilere, "Mevlüt Mert Altıntaş ile ne zaman görüştükleri, bahse  konu olayla ilgili kendilerine bilgi verilip verilmediği ya da imada bulunup  bulunmadığı, herhangi bir terör örgütü, dini grup ve cemaatle bağlantısının olup  olmadığı" gibi sorular yöneltildi.

İfadesinde, saldırının olduğu gün oğlunun 16.30'da kendisini aradığını  ve ne yaptığını sorduğunu belirten anne Hamidiye Altıntaş, şunları anlattı.

"O ara müsait değildim, misafirlikteydim. Kendisi bana 'anne ne  yapıyorsun' diye sordu. Daha sonra müsait olunca kendisini arayacağımı söyleyince  'tamam anne Allah'a emanet ol, hakkını helal et' diyerek telefonu kapattı. Oğlum  polislik sınavlarına hazırlanırken herhangi bir dershaneye gitmedi. Benim çocuğum  içine kapanık sessiz ve sakin bir çocuktu."

Baba Esrafil Altıntaş da olayın olduğu gün oğluyla konuştuğunu,  kendisine, telefon hattına kontör yüklediğini söylediğini aktardı.

Telefon konuşmasında oğluna çalışıp çalışmadığını sorduğunu belirten  Altıntaş, ifadesinde şunlara yer verdi:

"Bana izinli olduğunu, şu an çarşıda gezdiğini, yemek yiyeceğini  söyledi. Kendisi annesini ve beni her gün olmasa da 2 günde bir arardı.  Konuşmasında anormal bir durum söz konusu değildi. İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek  Yüksekokulunu kazandıktan sonra Sercan B. isimli öğrenciyle samimiyet kurdu.  Polis olduktan sonra ibadetlerine daha düşkün olmaya, içine kapanmaya ve  sessizleşmeye başladı. İzmir polis okulunda okuduğu esnada en samimi arkadaşı   Sercan B. isimli şahıstı. Hatta seçme imkanın varsa İzmir'de kalmasını söylememe  rağmen Sercan'ın Ankara’ya gitmesinden dolayı burayı seçmiş, bu şahısla aynı evde  kaldılar."

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u 19 Aralık'ta silahlı  saldırı sonucu öldüren ve düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen Ankara  Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın Söke  ilçesinde yaşayan annesi, babası, kız kardeşi ve 3 yakını gözaltına alınmış,  şüpheliler ifadelerinin ardından bugün serbest bırakılmıştı.

DHA
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