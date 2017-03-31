ŞÜKRAN OVALI’DAN CİCİ ANNE PAYLAŞIMI

Şükran Ovalı’dan cici anne paylaşımı

Yaklaşık 3 ay önce Caner Erkin'le evlenen Şükran Ovalı, ilk kez Erkin'in oğlu Çınar ile ilgili paylaşım yaptı.

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Beşiktaş’ın ünlü yıldızı Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı, yaklaşık 3 ay önce Roma’da 10 kişinin katıldığı sade bir törenle evlendi. Evlilik sonrası bol bol gezme turlarında olan ikili, özel hayatına dair mutlu anları da sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Flört ve evlilik sürecinde Erkin’in oğlu Çınar ile ilgili hiçbir paylaşım yapmayan Ovalı, dün akşam ilk kez Instagram Hilkâye’den Çınar’ın oyun oynarken çekilmiş bir videosunu paylaştı.

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Asena Atalay’dan olaylı şekilde boşanan ve davalık olan Caner Erkin, sık sık oğlu Çınar’ın velayetini alacağını söylüyor; Atalay ise bu isteğe şiddetle karşı çıkıyordu. Ovalı’nın bu dava sürecinde Çınar’ın videosunu paylaşması Atalay’a nispet mi yapıyor diye algılandı.

Ovalı’nın bu paylaşımı yaparken Caner Erkin’den veya Asena Atalay’dan izin alıp alınmadığı bilinmiyor. Atalay’ın ise bu paylaşıma nasıl tepki vereceği merak konusu…

“BAK ÇINAR, BENİM YENİ EŞİM”

6 yıllık eşi Asena Atalay ile geçen kış boşanan Caner Erkin, 2 Ocak’ta evlendiği Şükran Ovalı’yla oğlu Çınar’ı geçen salı günü ilk kez tanıştırdı. Caner Erkin’in, Şükran Ovalı’yı minik oğluna “Benim yeni eşim” diye tanıştırdığı öğrenildi. Ünlü futbolcu, velayetini annesi Asena Atalay’dan almak için dava açmaya hazırlandığı oğlu için ev ortamını da hazırladı. Caner Erkin oğlunun yabancılık hissetmemesi için ikiz kuzenlerini de eve çağırdı ve tablette oyun oynamasına izin verdi. Önceki gün eşine cihangir’de doğum günü düzenlemek için mekan kapatan Caner Erkin, ikinci kez baba olmaya sıcak baktığını açıklamıştı.

Sözcü
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