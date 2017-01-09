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ŞÜKRÜ GENÇ: ZORLUKLARI BERABER AŞACAĞIZ

Şükrü Genç: Zorlukları beraber aşacağız

Sarıyer Belediyesi, 250 kişilik Karla Mücadele Ekipleri ile 2014 kilometre yol, 39 mahalle ve 3 bin 101 sokakta cuma gününden beri büyük bir özveri ile çalışıyor.

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Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, yaptığı açıklamada anlayış ve işbirliği beklediklerini belirterek, soba kullanımıda da zehirlenmelere karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.

 Şükrü Genç, “Maalesef sosyal medyada masa başında yorum yapanların dışarıda verilen emeği görmezden gelmesi çok üzücü. Bu yersiz haksız ve gerçekci olmayan eleştiriler buz kesen hava koşullarında çalışan ekiplerin motivasyonunun bozulmasına neden oluyor.” dedi.

Başkan Genç, yaşanan olağan üstü kış koşullarında herkesin vatandaşlık gereği üzerine düşeni yapmasını ve ekiplere yardımcı olunmasını istedi.

Fen İşleri Müdürlüğü, İtfaiye, emniyet ve elektrik trafolarının olduğu tüm noktaları açık tutmak için yoğun çaba gösterdiklerini anlatan Genç, ayrıca site ve muhtarlıkların isteği doğrultusunda paketlenmiş tuzların dağıtıldığını söyledi.

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