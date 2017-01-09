Şükrü Genç: Zorlukları beraber aşacağız

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, yaptığı açıklamada anlayış ve işbirliği beklediklerini belirterek, soba kullanımıda da zehirlenmelere karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Şükrü Genç, “Maalesef sosyal medyada masa başında yorum yapanların dışarıda verilen emeği görmezden gelmesi çok üzücü. Bu yersiz haksız ve gerçekci olmayan eleştiriler buz kesen hava koşullarında çalışan ekiplerin motivasyonunun bozulmasına neden oluyor.” dedi.

Başkan Genç, yaşanan olağan üstü kış koşullarında herkesin vatandaşlık gereği üzerine düşeni yapmasını ve ekiplere yardımcı olunmasını istedi.

Fen İşleri Müdürlüğü, İtfaiye, emniyet ve elektrik trafolarının olduğu tüm noktaları açık tutmak için yoğun çaba gösterdiklerini anlatan Genç, ayrıca site ve muhtarlıkların isteği doğrultusunda paketlenmiş tuzların dağıtıldığını söyledi.