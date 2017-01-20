Atatürk Bulvarı üzerinde belediyenin önünde ki alanda açılacak buz pistinden faydalanmak isteyen Sultangazililer 10 mavi kapak veya 5 atık pil getirerek paten keyfini ve 10D sinema yaşayacak. 3 ay boyunca ücretsiz olarak sunulacak hizmet ile çevre duyarlılığının da arttırılması hedefleniyor.

Sultangazi Belediyesi, buz pisti keyfini ve 10D sinema keyfini Sultangazililere yaşatıyor. Atatürk Bulvarı üzerinde 1200 metrekare çadır alanı içinde 700 metrekare buz pistini hizmete açıyor. Pistte ayrıca 30 metre uzunluğunda kayma rampası da bulunuyor. 4 uzman eğiticinin görevli olacağı kayma rampasında kayak botu ile kayılabilecek.

Buz pateni pistinden faydalanmak isteyenler, 10 plastik kapak veya 5 atık pil getirerek kayıt yaptırabilecek. 3 ay boyunca ücretsiz olarak sunulacak uygulama ile çevre duyarlılığının arttırılması hedefleniyor.

Haftanın 7 günü saat 10:00 ile 21:00 arasında hizmet verecek buz pistinde paten yapmak isteyenlerin patenleri Sultangazi Belediyesi tarafından karşılanırken, eldivenleriyle gelmeleri isteniyor. Pist 23 Nisan pazar gününe kadar Sultangazililer için hizmet verecek.

Buz pisti. 23 Ocak pazartesi günü, saat:11.30’de hokey maçı gösterisi ile hizmete açılacak.