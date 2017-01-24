Sultangazi'de oyun salonu kana bulandı: 2 ölü

Sultangazi'de oyun salonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti.



Olay, Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulanan oyun salonunda akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre oyun salonunda müşteriler varken iki ayrı grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ardından kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler salonda bulunan Engin Sidal (41) ve Murat Boldaz'a (29) tabancayla ateş açtı. Saldırgan yada saldırganlar olayın ardından kaçarken Sidal ve Boldaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polisleri ekipleri oyun salonunda geniş güvenlik önemli aldı. Olay yeri inceleme ekipleride oyun salonunda inceleme yaptı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Sidal ve Bozdal'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.