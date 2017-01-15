SULTANGAZİ'DE VATANDAŞLARA 5 TON HAMSİ DAĞITILDI

Sultangazi'de vatandaşlara 5 ton hamsi dağıtıldı

Sultangazi'de düzenlenen "Hamsi, Horon ve Yöresel Ürünler Festivali"nde vatandaşlara 5 ton hamsi dağıtıldı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Sultangazi Belediyesinin desteğiyle Sultangazi Rizeliler Derneği ve Rize Dernekler Federasyonunca, Sultangazi Atatürk Bulvarı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen festivale, soğuk ve yağışlı havaya rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sultangazi Rizeliler Derneği Başkanı Hasan Başça, festival hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların etkinliğe gösterdiği ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Vatandaşlara 5 ton hamsi ikramında bulunduklarını belirten Başça, "Sosyal sorumluluk projelerimiz var. 15 Temmuz Şehitler Gecesi yapacağız, şehitleri anma programımız olacak. Akabinde Yeşilay ile 'Bırakalım sigarayı, içelim Rize çayı', Kızılay ile 'Ver bir ünite kan, sağlığını kazan', Sağlık Bakanlığı ile de 'Al bir nefes Rize'den, kurtul obeziteden' projeleriyle programımız gün boyu devam ediyor." diye konuştu.

Festivale katılarak vatandaşlara hamsi ikram eden Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay da ilçede Anadolu'nun zenginliklerini tanıtmaya ve farklı kültürleri bir araya getirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Festival kapsamında kurulan çadırlarda ayrıca, tereyağı, peynir, Trabzon ekmeği, Rize kavurması, mısır unu gibi yöresel ürünlerin satışı yapılıyor ve müzik dinletileri gerçekleştiriliyor.

"Hamsi, Horon ve Yöresel Ürünler Festivali", çeşitli etkinliklerle 22 Ocak'a kadar devam edecek.

AA
389
Minare böyle yıkıldıMinare böyle yıkıldı
TBMM'de "ısırık" tartışmasıTBMM'de "ısırık" tartışması
Dövizdeki artışın sebebi ne ?Dövizdeki artışın sebebi ne ?
Taksicilere sahte para operasyonuTaksicilere sahte para operasyonu
Başbakan Yıldırım'dan Kıbrıs açıklamasıBaşbakan Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Anayasa değişikliği teklifinin 16. maddesi kabul edildiAnayasa değişikliği teklifinin 16. maddesi kabul edildi
İstanbul Boğazı'nda ilginç görüntüİstanbul Boğazı'nda ilginç görüntü
İntihara kalkışan gennci polis kurtardıİntihara kalkışan gennci polis kurtardı
Hakkari kötü imajından böyle kurtulacakHakkari kötü imajından böyle kurtulacak
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS