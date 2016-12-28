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SUNUCU CANLI YAYINDA ÖLDÜ ! İNANILMAZ GÖRÜNTÜ

Sunucu canlı yayında öldü ! İnanılmaz görüntü

İranlı sunucu Ahmad Ghaemi, canlı yayında hayatını kaybetti.

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İran'da bir ödül törenini sunan ülkenin ünlü sunucularından Ahmad Ghaemi, kameralar önünde kalp krizi geçirerek canlı yayında hayatın kaybetti. Ghaemi'nin son anları saniye saniye kameralara yansıdı. Ünlü sunucunun hastaneye yetiştirilemeden öldüğü açıklandı.
 

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