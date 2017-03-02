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ŞÜPHELİ BAL ARISI ÖLÜMLERİ ENDİŞE YARATTI

Şüpheli bal arısı ölümleri endişe yarattı

Adana'da kovanlardaki binlerce arı telef oldu. Bal arılarının tarımsal ilaç kullanımı nedeniyle telef olduğunu söyleyen arıcılar, kesin ölüm nedeninin belirlenmesini ve önlem alınmasını istedi.

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Yumurtalık İlçesi'ne bağlı Haylazlı Mahallesi'nde arıcılık yapan 40 yaşındaki Mehmet Akko, bir hafta içerisinde 350 kovan arıdan 200 kovan arının telef olduğunu söyledi. Bölgede mısır, ayçiçeği, karpuz ve patates ekimi nedeniyle tarımsal ilaç kullanıldığını aktaran Akko şöyle dedi:

"Kovanlardaki binlerce arımız tarımsal ilaçlamadan kaynaklı zehirlenerek telef oldu. Benim en az 60 bin lira zararım var. Arıların neden öldüğü belirlensin ve çözüm bulunsun. Doğadaki arı ölümleri ekonomiye zarar verdiği gibi ekolojik dengenin de bozulmasına neden oluyor."

Aynı bölgede arıcılık yapan Alican Barut ise, 50 kovan arısının telef olduğunu belirterek, "20 yıllık arıcıyım, böyle yüksek oranda toplu arı ölümünü ilk kez gördüm. Büyük zararımız var. Arı ölümlerin neden kaynaklandığı belirlensin. Zararımız giderilsin" diye konuştu.

'İNCELEME SÜRÜYOR'

Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin ise nedeni henüz belirlenmeyen arı ölümlerini yakından takip ettiklerini söyledi. Çeşitli üniversitelerden akademisyenlerle birlikte arıcılarla buluştuklarını anlatan Tekin kovanlardan polen, ölü arı ve canlı arı numuneleri aldıklarını, ölüm nedenlerinin tespiti için laboratuvar incelemesinin sürdüğünü kaydetti. 

Tunceli, Hatay, Adıyaman gibi bölgelerde de arı ölümleri olduğunu kaydeden Muhammet Ali Tekin, numune incelemesi sonrasında analizlerden çıkacak sonuçlara göre hareket edeceklerini anlattı.

DHA
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