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ŞÜPHELİLER İÇİN 5 İLDE OPERASYON BAŞLATILDI

Şüpheliler için 5 ilde operasyon başlatıldı

FETö soruşturmasında "ByLock" kullandığı tespit edilen 12 şüphelinin yakalanması için 5 ilde operasyon başlatıldı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 kentte operasyon başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'e yönelik yürütülen soruşturmada 12 şüphelinin "ByLock" kullandıkları tespit edildi.

Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında şüphelilerden 6'sının yurtdışında olduğu belirlenirken, 4'ü gözaltına alındı.

Ekiplerin, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

AA
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