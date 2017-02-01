Süpürge fırçasıyla canlı yayında tecavüz !

Katıldığı partide uyuyakalan Tracie Aldridge isimli genç kızın bulunduğu yerde Jordan Binnie ve Fraser Anderson isimli 22 yaşlarında iki genç daha vardı. Genç kızı farkeden bütün gün içki içmiş ve ayakta duramayacak kadar sarhoş olan iki arkadaştan Jordan Binnie uyuyor olmasından faydalandı.

SÜPÜRGE FIRÇASIYLA TECAVÜZ ETTİ, ARKADAŞI CANLI YAYINLADI

İngiliz gazetesi Mirror'un haberine göre, Binnie genç kıza süpürge fırçasıyla cinsel istismarda bulundu. Fraser Anderson ise arkadaşının yaptığı rezilliği Snapchat uygulamasıyla canlı olarak paylaştı. Tracie sabah uyandığı zaman hayatı bir daha eskisi gibi olmadı.

"İKİ YILDIR CEHENNEMDE YAŞIYORUM"

Şu anda 21 yaşındaki Tracie iki yıl önce gerçekleşen olayı şu sözlerle anlatıyor:

“İki yıldır cehennemde yaşıyorum. Başlarda polis bize yüksek mahkemeye gitmemizi ve Binnie’nin bir obje ile tecevüz suçumdan yargılanacağını söylemişti. Fraser Anderson da oaradaydı. Onu durdurabilirdi. Ancak ne yaptı? Her şeyi Snapchat ile yayınladı. Bu bölgede beni tanyan herkes olanları gördü.”

12 AY HAPİS CEZSAI VERİLDİ

İki yılın ardından görülen son duruşmada Jordan Binnie 12 ay hapse mahkum edildi ve 10 yıl boyunca da seks suçlusu kayıt altında kalacak. Olan biteni canlı yayınlayan Anderson ise 225 saat karşılıkısz sosyal yardım görevi ile cezalandırıldı.