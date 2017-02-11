Süreyya Paşa anısına mevlit okutuldu

Maltepe Belediyesi, İstanbul’un Anadolu yakasına birçok hizmetlerde bulunan asker, siyasetçi ve işadamı Süreyya İlmen Paşa’nın 62’inci ölüm yıldönümünde Merkez Camii’nde, Cuma namazı sonrası mevlit okuttu. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da mevlide katılarak, vatandaşlara mevlit şekeri dağıttı. Düzenlenen mevlit nedeniyle Kılıç’a teşekkürlerini ileten vatandaşlarsa, Süreyya Paşa’yı anan Maltepe Belediyesi’ne minnettar olduklarını ifade etti. Mevlitte belediye tarafından hazırlanan “İstanbul’da İz Bırakan Paşa: Süreyya” isimli kitapçık da vatandaşlara dağıtıldı.