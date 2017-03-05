Suriye askerlerini esir aldılar

El Bab çevresine yaklaşan Suriye hava kuvvetleri üyesi dört asker, ÖSO güçleri tarafından yakalandı.



Suriye sınırında fırlatılan roketler arkasında büyük beyaz bir duman bıraktı, Çobanbey'den net olarak görüldü. Milli Savunma Bakanı Işık, "Her an, tepelerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin o öldürücü darbesi iniyor" dedi.

Sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı ile El Bab'ı 13 Şubat'ta terör örgütü IŞİD'den temizleyen Türkiye, şimdi bir diğer terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi Menbic'ten çıkarmaya hazırlanıyor.

Ani bir manevrayla Menbic'in batısındaki köyleri Şam rejiminin askerlerine devreden YPG, Suriye ordusunun arkasına saklanmış görünüyor.

El Bab ve Menbic arasındaki yol üstünde zaman zaman çatışmalar yaşanırken, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri yolun güneyinde, El Amiyah köyünün yakınlarında dört Suriyeli asker yakaladı.

Esir alınan askerler, Suriye hava kuvvetleri mensubu. ÖSO güçleri, askerlerin yerde yatarken çekilmiş görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı.



SINIRDA ATEŞLENEN ROKETLER FOTOĞRAFLANDI

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında yer alan Suriye kenti Çobanbey'den hafta içi Türk askeri konvoyunun fotoğraflarını geçen Reuters haber ajansı, bu kez sınırın Türkiye tarafından fırlatılan roketleri görüntüledi.

Foto muhabiri Halil Ashavi, ateşlenen roketleri Çobanbey'den kadrajına aldı. Arkasında büyük bir beyaz Duman bırakan roketlerin Suriye tarafına doğru gittiği görülüyor.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bugün yaptığı açıklamada YPG'yi işaret ederek, "Bölgede bir egemenlik alanı oluşturma gayretinin de farkındayız. Zaman zaman buna yönelik bazı cüretlerde bulunduğunu da biliyoruz ama bu cürette bulunduğu her an, tepelerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin o öldürücü darbesi iniyor. Münbiç'ten çıkmazlarsa çıkarılacaklarını anladıkları için DEAŞ ve rejimle anlaşarak, bölgeyi rejime bırakmak gibi bir planı devreye sokmaya başladıklarını görüyoruz" dedi.

24 Ağustos'un ilk saatlerinde Karkamış'tan Suriye topraklarındaki Cerablus'a girilmesiyle başlayan Fırat Kalkanı Harekâtı'nda kısa sürede Cerablus-Azez hattı IŞİD teröristlerinden temizlendi. 90 kilometrelik hat daha sonra güneye doğru genişledi ve 13 Şubat'ta El Bab'da terör örgütü IŞİD'in kökü kazındı. Operasyonda, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleriyle Türk özel kuvvetleri yer aldı.



YPG'liler çekilmezse vurulacak

Türkiye, şimdi terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG kontrolündeki Menbic'e ilerleyecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Perşembe günü yaptığı açıklamada YPG'nin Menbic'ten çekilmemesi halinde vurulacağını bir kez daha tekrarladı.

Ankara, ABD'nin desteklediği YPG'lilerin Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini istiyor. Washington'dan daha önce birçok kez yapılan 'çekilecekler' açıklamasına rağmen, son olarak ABD özel kuvvetler askerlerinin YPG'lilere Menbic'te eğitim verdiği ortaya çıktı. Ayrıca, ABD'lilerin zırhlı araçları bölgede fotoğraflandı.

Bakan Çavuşoğlu, ayrıca "Operasyon henüz başlamadı. ABD askerilerinin, özel kuvvetlerinin o bölgede olduğunu biliyoruz" dedi.

Türkiye ve Rusya anlaştı

Dışişleri Bakanı, El Bab ve Menbic arasındaki yolun geçici sınır olduğunu da açıkladı:

"Rejim güçleri de biliyorsunuz doğuya doğru yönelmiştir. Biz özellikle El Bâb’ın etrafında rejim güçleriyle ılımlı muhalefetin karşı karşıya gelmemesi için bir anlaşma yaptık. Rusya ile bir anlaşma yaptık. Oradaki yolu bir geçici sınır olarak gördük. Onlar kuzeye geçmeyecek. Ilımlı muhalefet de güneye geçmeyecek."