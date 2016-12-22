Suriye Bildirisi'ne Esad'dan ilk tepki geldi

Beşar Esad’ın danışmanı, Türkiye, İran ve Rusya'nın Moskova'da yaptığı toplantının ardından imzaladığı Suriye Bildirisi ile ilgili ilk kez konuştu.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın danışmanı Buseyna Şaban “İran, Türkiye ve Rusyaarasında Moskova’da imzalanan anlaşma metnini içtenlikle karşılıyoruz” dedi.

Şaban, 20 Aralık’ta Moskova’da gerçekleştirilen toplantının ardından açıklanan bildiri ile ilgili açıklamada bulundu. Suriye hükümeti olarak bildiriyi içtenlikle karşıladıklarını dile getiren Şaban, bunun yeni bir başlangıç olabileceğini söyledi.