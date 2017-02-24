Suriye görüşmelerinde PKK iddiası

Suriye'de altı yıldır savaşan Esad rejimi ile muhalif gruplar 10 aylık aranın ve Astana'da yapılan toplantıların ardından 4'üncü kez Cenevre'de toplandı. BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura'ya göre Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünü yaptığı ateşkes ve Astana süreci, Cenevre'de bu kez yapılan görüşmeleri farklı kılıyor ve barışa yönelik umudu artırıyor.

Suriye'de 2011 yılının Mart ayından beri devam eden iç savaşın son bulması yolunda kritik bir kavşak olarak görülen Cenevre'deki müzakereler dün yeniden başladı. Toplantının başladığı gün ve öncesinde Suriye'deki Esed rejiminin muhalif grupların elindeki bölgeleri bombalaması üzerine devreye Rusyagirdi.

RUSYA, REJİMİ UYARDI

Cenevre'deki görüşmelere öncülük eden Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, "Rusya, Beşar Esed rejiminden Cenevre görüşmeleri boyunca resmi olarak hava saldırılarını durdurmasını istedi" açıklamasıyla tansiyonu düşürmeye çalıştı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde BM gözetiminde 4. turu düzenlenen Suriye konulu görüşmeler de böyle bir ortamda ikili toplantılarla başladı. Mistura, rejim ve muhalefet heyetiyle BM binasında ayrı ayrı bir araya geldi. Mistura önce, rejimin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi başkanlığındaki heyetle görüştü. Yaklaşık yarım saat süren bu görüşmenin ardından Mistura, muhalefet heyetiyle bir araya geldi. Görüşmeye muhalifler adına heyet başkanı Nasır Hariri, Müzakere Yüksek Komitesi Başkan Yardımcısı Yahya Kadamani ve başmüzakereci Muhammed Sabra katıldı.

2 GÜN SÜRMÜŞTÜ

Taraflar Cenevre'de en son 1 Şubat 2016'da toplanmıştı. Ancak büyük umutlarla başlayan bu görüşme rejimin saldırılarına devam etmesi nedeniyle 2 gün sonra sona ermişti.

ASTANA SÜRECİ UMUDU ARTIRDI

Bundan önceki Cenevre turları genellikle karşılıklı ateşkes ilanlarıyla başladı. Ancak ateşkes süreçleri kısa sürede daha kanlı saldırıların başlaması nedeniyle bozuldu. Ateşkeslere öncülük eden ABD ve Rusya arasındaki anlaşmazlıklar da bu müzakerelerin sonuç vermesini engelliyordu. Bu kez ilan edilen ateşkese Rusya ve Türkiye öncülük ediyor. Öte yandan İran da sahada rejim yanlısı pek çok gruba hükmeden taraf olarak sürece aktif destek veriyor. Geçtiğimiz yıl sonunda ilan edilen ateşkes, çatışmaları büyük ölçüde azaltmış bulunuyor. BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura tam da bu nedenle bu kez yapılan görüşmelerden öncekilere oranla daha fazla umutlu olduğunu vurguluyor.

KİMLER KATILIYOR?

ESED TARAFINDA PKK'LI ŞÜPHESİ

Görüşmelere katılan Suriye'deki Esed rejimin başında ülkenin BM Büyükelçisi Beşar el Caferi bulunuyor. Rejim heyetinin içine yeni katılan Kürt milletvekili Ömer Ossi dikkat çekiyor. Ossi'nin aslında görüşmeye davet edilmeyen PKK üyesi olduğu iddia ediliyor.

KARDİYOLOG HARİRİ VE ALLUŞ HEYETTE

Muhalefet heyetine 40 yaşındaki kardiyolog Nasr Hariri başkanlık ediyor. Deralı olan ve yaklaşık 20 kez rejim tarafından tutuklanıp serbest bırakılan Hariri'nin heyetinde dikkat çeken isimlerin başında da İslam Ordusu'nun liderlerinden Muhammed Alluş geliyor.

DAVET EDİLMEYEN ÖRGÜTLER

Görüşmelerin ana çerçevesini oluşturan 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararında terörist olarak nitelenen DEAŞ ve El Nusra örgütleri Cenevre'ye davet edilmediler. PKK/PYD örgütü de Rusya ve ABD'nin ısrarlarına rağmen Türkiye'nin karşı çıkması nedeniyle Cenevre masasında yer bulamadı.

ÖNAL TEMSİL EDİYOR

Görüşmelerde Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal ve beraberindeki heyet temsil ediyor.

HEDEF 2254

Cenevre 'deki görüşmeler BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirlenen çerçeveye göre yapılıyor. Söz konusu karar, muhalefet ve rejim heyetlerinin müzakereleri sonuçlandırmasının ardından bir geçiş yönetimi kurulmasını öngörüyor. Yeni yönetimin 12 ayda bir anayasa hazırlayıp ülkeyi seçime götürmesi gerekiyor.

'MCCAIN KOBANİ'YE GİTTİ'

The Wall Street Journal (WSJ), ABD'li Cumhuriyetçi senatör John McCain'in Kobani'ye gizli bir ziyaret gerçekleştirdiğini yazdı. Habere göre McCain burada ABD'li askeri yetkililer ve Kürt gruplarla, Rakkaoperasyonunu görüştü. McCain bu ziyaretin ardından Türkiye'ye geldi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. McCain 2013'te ABD'nin sonradan yardımı keseceği muhalif gruplarla görüşmüştü.

MUSUL HAVALİMANI GERİ ALINDI

Irak ordusu, Musul Havalimanı'nı terör örgütü DEAŞ'tan geri aldı. Pazar günü başlatılan operasyondan günler sonra, Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'da önemli bir ulaşım noktası olan Musul Havalimanı 4 saatte Irak ordusunun kontrolüne geçti. Musul'da havadan ABD uçaklarının desteği görülürken, yerden de bombardıman ile destek veriliyor. Son ana kadar havalimanı içerisindeki çatışmaların devam ettiğini açıklayan Iraklı Tümgeneral Abdülaziz Rıza el-Musavi, "Havalimanı binasına doğru giden yollardaki bombalar ve mayınları temizlemeye çalışıyoruz" diye konuştu.