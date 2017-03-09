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SURİYE İÇİN KRİTİK TARİH BELLİ OLDU

Suriye için kritik tarih belli oldu

Suriye barış görüşmelernin yeni turu 23 Mart'ta Cenevre'de tekrar başlayacak.

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Geçen turdaki görüşmelerin sonuçları üzerine, raporunu BM Güvenlik Konseyi'ne sunduktan sonra bir açıklama yapan BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, altı yıldır süren iç savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerin yeni turunun 23 Mart'ta başlayacağını duyurdu.

Mistura açıklamasında önceki tur görüşmelerde "mucize" olmamasına karşın, beklenenden daha fazla sonuç elde edildiğini belirterek, "Görüşmeleri kimse terk etmedi; herkes görüşmelere odaklı. Bir zaman planımız var ve bazı görüş birliğinde olduğumuz noktalar var" dedi.

Diğer yandan Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in 5 Nisan'da Brüksel'de Suriye'nin yeniden inşası konusunda bir konferans düzenleyeceği belirtildi.

DHA
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