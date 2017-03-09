Suriye için kritik tarih belli oldu

Geçen turdaki görüşmelerin sonuçları üzerine, raporunu BM Güvenlik Konseyi'ne sunduktan sonra bir açıklama yapan BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, altı yıldır süren iç savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerin yeni turunun 23 Mart'ta başlayacağını duyurdu

Mistura açıklamasında önceki tur görüşmelerde "mucize" olmamasına karşın, beklenenden daha fazla sonuç elde edildiğini belirterek, "Görüşmeleri kimse terk etmedi; herkes görüşmelere odaklı. Bir zaman planımız var ve bazı görüş birliğinde olduğumuz noktalar var" dedi.

Diğer yandan Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in 5 Nisan'da Brüksel'de Suriye'nin yeniden inşası konusunda bir konferans düzenleyeceği belirtildi.