Suriye, İsrail savaş jetlerini vurdu

Suriye ordusu, bu sabaha karşı dört İsrail jetinin Suriye hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, bir İsrail jeti, Suriye hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü, bir diğeri de vuruldu. Şam rejimi, İsrail uçaklarının vurulmadan önce, Lübnan üzerinden Suriye hava sahasını ihlal ederek Palmira yakınlarındaki bir askeri hedefe saldırdığını belirtti.

İSRAİL JETLERİN VURULDUĞUNU KABUL ETMİYOR

İsrail ise Suriye'de hava saldırısı gerçekleştirdiğini doğruladı ancak uçaklarının vurulduğuna dair açıklamaları yalanladı. İsrail ordusu, Suriye hava savunma sistemleri füzeleri ateşlediğinde İsrail jetlerinin kendi ülkesinin hava sahasına döndüğünü açıkladı.