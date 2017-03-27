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SURİYE O ÜLKEYİ TEHDİT ETTİ: VURURUZ

Suriye o ülkeyi tehdit etti: Vururuz

Esad rejimi, Suriye'deki Hizbullah hedeflerini bombalayan İsrail'e uyarıda bulundu.

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Rus yetkililerin arabulucuğu ile İsrailli makamlarına iletilen mesajda, askeri hedeflere yönelik saldırılara cevap verileceği belirtildi. Suriyeli yetkililer ayrıca, sivil hedeflerin vurulması halindeyse, İsrail'e ait Hayfa limanına ve petrokimya fabrikalarına misillime yapılacağına dair mesaj gönderdiklerini açıkladı.

RUSYA'YA AİT FÜZELER MERCEK ALTINDA

Suriye'de bulunan Rus yapımı balistik füzelerle ilgili tartışmalarsa devam ediyor. Adı açıklanmayan bir İran Hükümet yetkilisi Moskova'nın, İran'a satılan S-300 füzelerinin kodlarını İsrail'e sattığını iddia etti.

İsrail'in Suriye'de düzenlediği hava saldırılarında bu kodları kullandığını iddia eden yetkili, "İsrail Suriye'ye düzinelerce hava saldırısı düzenledi. Gelişmiş hava savunma sistemlerine rağmen İran ve Suriye karşılık veremedi" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İ DOST OLARAK DEĞİŞTİRDİLER"

İsrailli mühendislerin hava savunma sistem kodlarında oynama yaptığını iddia eden yetkili, "İsrailli mühendisler kendi savaş uçaklarını sistemde dost olarak değiştirdiler bu yüzden füzeler devreye girmedi" vurgusunu yaptı.

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