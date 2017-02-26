  • Türkiye'den tokat gibi cevap: O şımarık çocuğa da iyi anlatsınlar
  • Sınırda örülen duvarın yüzde 50'si bitti
  • Başbakan Yıldırım'dan Hürriyet'in manşetine tepki
  • 529 bin unutkan, bankalarda 115 milyon lira bıraktı
  • Erdoğan talimat verdi ! 7 bin bekçi alınacak

SURİYE ORDUSU EL BAB'DA OPERASYON DÜZENLEDİ

Suriye ordusu El Bab'da operasyon düzenledi

Suriye ordusu El Bab'ın güneyinde DEAŞ'a operasyon düzenledi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Suriye ordusu, El Bab'ı Türkiye destekli muhalif güçlere kaybederek geri kaçan IŞİD militanlarının güneydeki kaçış yoluna operasyon düzenledi.

Halep'in doğusu ve El Bab'ın güneyinde kalan bölgede, Suriye ordusu ile müttefikleri tarafından IŞİD terör örgütüne ani saldırı düzenlendi. Tasnim ajansının aktardığına göre, Suriye ordusunun kontrol alanı Halep'in doğusundaki 14 köyü kapsar hale gelerek, Esad Gölü'ne 25 kilometre mesafeye ulaştı.

Suriye'nin kuzeydoğusunda IŞİD'in elindeki bulunan toprakların son aylarda Özgür Suriye Ordusu, YPG ve Suriye ordusu tarafından üç ayrı koldan geri alınmasının ardından, Suriye ordusunun başlattığı operasyonla bölgedeki IŞİD varlığı tamamen ortadan kaldırılmaya ve Tabka barajı gibi önemli su kaynakları ele geçirilmeye çalışılıyor.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün bildirdiğine göre, bölgedeki çatışmalar halen devam ediyor. Suriye ordusunun bu hamlesinin aynı zamanda, Türkiye destekli Suriye muhalif güçlerinin güneye ilerlemesinin önüne geçmek olduğu iddia ediliyor.

DHA
249
-
Yarbay Alkan'dan olay sözlerYarbay Alkan'dan olay sözler
İnşaatta madde bağımlısı genci sopayla dövdülerİnşaatta madde bağımlısı genci sopayla dövdüler
Daha önce bulunamayan ilaçlar aniden depolara geldi!Daha önce bulunamayan ilaçlar aniden depolara geldi!
El Bab şehidinin cenazesi yürek dağladıEl Bab şehidinin cenazesi yürek dağladı
Alanya'da zehirlenen kedi sayısı 50'ye ulaştıAlanya'da zehirlenen kedi sayısı 50'ye ulaştı
Anne babasına söz verdi!Anne babasına söz verdi!
'Maganda' kurşununun isabet ettiği damat öldü'Maganda' kurşununun isabet ettiği damat öldü
Hangi vekil ne kadar makam aracı kullandı ?Hangi vekil ne kadar makam aracı kullandı ?
Mutfak müzesinde doğalgaz patlamasıMutfak müzesinde doğalgaz patlaması
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS