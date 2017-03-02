Suriye sınırı artık daha güvenli !

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Suriye sınırı Fiziki Güvenlik Sistemi ile de güvenli hale getirildi. Suriye ile 169 kilometre uzunluğunda olan Gaziantep ve Kilis sınırının 90 kilometresinde modüler beton duvar inşa edildi.

Güvenlik için ayrıca sınır hattına sabit duvar, akordeon, gözetleme kulesi, kafes tel, aydınlatma ve hendek kazıldı. Yapılan çalışmalarla at ve araçla Kaçakçılığın neredeyse sonlandırıldığı sınır hattında, kaçak geçişlerde de yüzde 40 azalma sağlandı.

Genelkurmay Başkanlığı bugün Fırat Kalkanı harekatının sürdürüldüğü Azez-Cerablus hattına komşu Gaziantep ve Kilis bölgelerindeki sınır hattında güvenliği sağlayan 1'inci Hudut Alay Komutanlığı'nın sorumluluk alanında yapılan çalışmaları ile güvenlik önlemlerini gazetecilere bilgi verildi. 1'inci Hudut Alay Komutanlığı'nda verilen brifingde konuşan Albay Alparslan Kılınç, 911 kilometrelik Suriye sınırının 169 kilometresinin sorumluluk sahalarında olduğunu ifade etti.