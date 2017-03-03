Suriye sınırına askeri sevkiyat !

Çeşitli illerdeki askeri birliklerden gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcıları ile tırlardan oluşan askeri konvoy, Suriye sınırındaki Kilis'in Elbeyli ilçesine ulaştı. Suriye'deki askeri birliklere takviye amaçlı gönderilen konvoyun geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.
Suriye sınırındaki Kilis'e askeri sevkiyat yapıldı.
Çeşitli illerdeki birliklerden gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcı ve tırlardan oluşan askeri konvoy, Suriye sınırındaki Elbeyli ilçesine getirildi.
Güvenlik önlemleri altında sevk edilen silah ve askeri teçhizatın, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.