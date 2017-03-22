  • Tuğrul Türkeş'ten Devlet Bahçeli ile ilgili ilginç açıklama
  • OHAL'i bahane edip memurların kişisel bilgileri çaldılar
  • Ankara'yı ayağa kaldıran darbe iddiası
  • Almanya'dan Türkiye'ye silah ambargosu ! Tam 11 kez...
  • AK Parti toplantısından çarpıcı detaylar: MHP'nin peşine takılmamız yanlıştı
YEREL HABERLER
Hatay Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

SURİYE SINIRINDAN ACI HABER: 1 ASKER ŞEHİT

Suriye sınırından acı haber: 1 asker şehit

Hatay'da Suriye tarafından açılan ateşte 1 asker şehit oldu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde Suriye tarafından açılan ateş sonucu Bükülmez Karakolu'nda görevli 1 er şehit oldu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Suriye sınırında, karşı taraftan açılan ateş sonucu Bükülmez Karakolu'nda mıntıkasında görevli bir Türk askerin şehit olduğu bildirildi.

PYD'ye top atışı yapıldı

Suriye tarafından açılan ateş sonrası Suriye sınırları içerisinde olan Karabab köyündeki sözde PYD karakoluna Hassa ilçesi sınır karakolundan top atışı yapıldı.

Karabab köyündeki sözde PYD karakoluna PKK bayrağı çekilmesi üzerine Hassa'nın Sugediği köyü sınır hattında bulunan Akbaba Karakolundan angajman kuralları gereği top atışları yapıldığı öğrenildi.

İki karakol arasındaki mesafe iki kilometre civarında olduğu belirtilirken, PYD terör örgütüne yönelik bu atışların gerektiğinde devam edeceği öğrenildi.

DHA
568
-
Irmak Ünal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladıIrmak Ünal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı
Gazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını kaybettiGazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti
Sınıf cinayeti öncesi şok paylaşımlarSınıf cinayeti öncesi şok paylaşımlar
Konya'da dikkat çeken görüntüKonya'da dikkat çeken görüntü
Gözaltına alınan kadın: ''Güzel çekin, ben yaptım''Gözaltına alınan kadın: ''Güzel çekin, ben yaptım''
Lise öğrencisinden müthiş buluşLise öğrencisinden müthiş buluş
Porno bağımlısı mısınız? Bu soruları yanıtlayın, teşhisi koyun!Porno bağımlısı mısınız? Bu soruları yanıtlayın, teşhisi koyun!
Ev kiralarıyla ilgili şaşırtan gelişmeEv kiralarıyla ilgili şaşırtan gelişme
Nesli tehlike altında... Hatay'da ortaya çıktıNesli tehlike altında... Hatay'da ortaya çıktı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS