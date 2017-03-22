Suriye sınırından acı haber: 1 asker şehit

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde Suriye tarafından açılan ateş sonucu Bükülmez Karakolu'nda görevli 1 er şehit oldu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Suriye sınırında, karşı taraftan açılan ateş sonucu Bükülmez Karakolu'nda mıntıkasında görevli bir Türk askerin şehit olduğu bildirildi.



PYD'ye top atışı yapıldı



Suriye tarafından açılan ateş sonrası Suriye sınırları içerisinde olan Karabab köyündeki sözde PYD karakoluna Hassa ilçesi sınır karakolundan top atışı yapıldı.



Karabab köyündeki sözde PYD karakoluna PKK bayrağı çekilmesi üzerine Hassa'nın Sugediği köyü sınır hattında bulunan Akbaba Karakolundan angajman kuralları gereği top atışları yapıldığı öğrenildi.



İki karakol arasındaki mesafe iki kilometre civarında olduğu belirtilirken, PYD terör örgütüne yönelik bu atışların gerektiğinde devam edeceği öğrenildi.