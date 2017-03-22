Suriye sınırından keskin nişancı ateşi: 1 asker şehit

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Suriye sınırında, karşı taraftan açılan ateş sonucu Bükülmez Karakolu'nda mıntıkasında görevli bir Türk askerin şehit olduğu bildirildi. Saldırının keskin nişancı ateşiyle yapıldığı açıklandı.

Bükülmez Karakolu'nda görevli Hüseyin Koroç, sınırda nöbet tuttuğu sırada Suriye tarafından açılan keskin nişancı ateşi sonucu ağır yaralandı. Er Hüseyin Koroç ilk olarak Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koroç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı şehit er Hüseyin Koroç icin Hatay'da tören düzenleneceği belirtildi.



PYD'YE ANINDA KARŞILIK VERİLDİ



Suriye tarafından açılan ateş sonrası Suriye sınırları içerisinde olan Karabab köyündeki sözde PYD karakoluna Hassa ilçesi sınır karakolundan top atışı yapıldı.



Karabab köyündeki sözde PYD karakoluna PKK bayrağı çekilmesi üzerine Hassa'nın Sugediği köyü sınır hattında bulunan Akbaba Karakolundan angajman kuralları gereği top atışları yapıldığı öğrenildi.



İki karakol arasındaki mesafe iki kilometre civarında olduğu belirtilirken, PYD terör örgütüne yönelik bu atışların gerektiğinde devam edeceği öğrenildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Genelkurmay'dan konu hakkında yapılan açıklama şöyle:

22 Mart 2017 tarihinde saat 08.45 sularında 2’nci Hudut Alay Komutanlığı, Hatay ili Reyhanlı ilçesi, Bükülmez Hudut Karakol Komutanlığında görevli bir kahraman silah arkadaşımız nöbet görevi esnasında Suriye PYD/PKK bölgesinden açılan keskin nişancı ateşi ile şehit olmuştur.

Ateşin açıldığı Suriye tarafındaki bölgeye, süratle, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında Bölgedeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca ateş açılarak misliyle mukabelede bulunulmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz.