SURİYE'DE ATEŞKES DEVAM EDİYOR MU ?

Suriye'de ateşkes devam ediyor mu ?

Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de ateşkes ilan edilmişti. İşte bölgede son durum...

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Türkiye ile Rusya'nın garantörlüğünde Suriye'deki rejim güçleri ve muhalifler arasında ilan edilerek TSİ 01.00'da başlayan ateşkeste son duruma ilişkin ajanslardan haberlergelmeye devam ediyor.

Reuters'ın haberine göre, Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, Suriye hükümetini destekleyen güçler ile muhalifler arasında başkent Şam yakınlarında çatışma olduğunu, askeri helikopterlerin de katıldığı çatışma dışında ülke çapındaki ateşkese riayet edildiğini duyurdu.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü çatışmaların Şam'ın kuzeybatısında muhaliflerin kontrolündeki bir vadide olduğunu belirtti.

Muhalif gruplardan bir yetkili de Suriye ordusunun Şam'ın içme suyunun büyük bölümünü sağlayan vadide kontrolü ele almak için geçen hafta askeri operasyon başlattığını ifade etti.

Anadolu Ajansı sabah saatlerinde geçtiği haberde de ateşkesin, rejim güçlerinin yer yer saldırılar düzenlemesine karşın büyük ölçüde uygulandığı bildirilmişti.

AA muhabirlerinin cephe hatlarındaki kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Hama'nın Soran ilçesi, İdlib'in Cisr Şugur ve Cebel ez-Zeviye kırsalı, Dera'daki Eski Gümrük bölgesi ve Yavda Köyü ile Şam’ın batı kırsalındaki Barada Vadisi'ne, Suriye ordusu ve rejim yanlısı yabancı terör gruplarınca zaman zaman saldırılar düzenlendi. Rejim güçleri saldırılarda muhaliflere karşı top ve havan gibi ağır silahlar kullanırken, havasaldırısı gerçekleşmedi. Muhalif güçlerde ve sivillerde can kaybı yaşanmadı.

 

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