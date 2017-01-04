Suriye'de ateşkes tehlikede

Şam'ın kuzeybatısındaki zengin su kaynağı Barada Vadisi'ni kontrol etmek isteyen rejim, peş peşe bombardıman düzenliyor. Muhaliflerin barış görüşmelerine hazırlığı askıya almasıyla Türkiye devreye girdi, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İran'dan rejim ve Şii milisler üzerinde ağırlığını koymasını istedi. Öte yandan muhaliflerin ayrıldığı Halep'te ise Rus tankları sokaklarda devriye geziyor, fotoğrafları Rusya Savunma Bakanlığı paylaştı.

Suriye'de 2016'nın son günü ilan edilen ateşkeste ihlaller artıyor. Muhaliflerin dün Astana'daki barış görüşmeleri hazırlıklarını askıya aldıklarını duyurmasının ardından, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün yaptığı açıklamayla tarafları uyardı.

Çavuşoğlu, "Artan ihlalleri durduramazsak Astana süreci akamate uğrayabilir. İhlalleri görüyoruz. Bu ihlalleri kimin yaptığına baktığımız zaman Hizbullah, özellikle Şii gruplar ve rejim yapıyor" dedi.

Tahran yönetiminin çatışmaları durdurmak için devreye girmesini isteyen Çavuşoğlu, ""İran'ın da garantörlüğünün gereğini yapması lazım. Şii milisler ve rejim üzerinde ağırlığını koyması lazım" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı'nın verdiği bilgiye göre, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki görüşmeler 23 Ocak'ta başlayacak.

ANKARA VE RUSYA BİRLİKTE PLANLIYOR

Ateşkes anlaşmasının garantörleri Ankara ve Moskova, görüşmelere birlikte hazırlık yapıyor. Çavuşoğlu, Rus heyetin 9 Ocak'ta Ankara'ya geleceğini ve sürecin planlanacağını aktardı. Dışişleri Bakanı, nihai hedefi de ilan etti: "Siyasi çözüm için de çok gayret sarf edeceğiz."

OBAMA HEMFİKİR

Astana'daki zirvede terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG yer almayacak. Ankara ve Rusya, bu konuda anlaştı.

YPG'lilerin halen Fırat Nehri'nin batısındaki Menbic'ten ayrılmadığına değinen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Barack Obama'nın dün akşam yaptığı telefon görüşmesinde bu konunun gündeme geldiğini belirtti: "Obama, bu unsurların Fırat'ın doğusuna gitmesi gerektiği konusunda bizimle hemfikir olduğunu söyledi."



RUS TANKLARI HALEP'TE

Rusya Savunma Bakanlığı ise, muhaliflerin geçen yılın son günlerinde tahliye edildiği Halep'te devriye gezen askerlerinin fotoğraflarını paylaştı. Tanklarla kenti tarayan askerlerin bazıları da sokak aralarında patlayıcı aradı.

SU SAVAŞI!

30 Aralık'ta başlayan ateşkeste en büyük çatışma, su bölgelerinin kontrolü için sergileniyor. Rejim, başkent Şam'ın kuzeybatısındaki zengin su kaynağı Barada Vadisi'ni elde etmek için birçok kez saldırı düzenledi. Muhalifler, bölgenin son olarak dün rejim tarafından ağır bombardımana tutulduğunu ve Pazar gününden bu yana 6 kişinin öldüğünü bildiriyor.

Şam rejimi ise, saldırı altında tutulan bölgede ateşkesin dışında bırakılan Şam'ın Fethi Cephesi üyelerinin bulunduğunu savunuyor. Taraflar, söz konusu bölgenin ateşkese dahil olup olmadığı konusunda uzlaşma sağlayabilmiş değil.



Muhaliflerin paylaştığı fotoğraflarda, bölgeden bidonlarla su taşındığı görülüyor. Amerikan Associated Press haber ajansı, söz konusu fotoğrafları 'Su Savaşları' başlığıyla abonelerine geçti.

Silahların yeniden ateşlenmesiyle altıncı gününe giren ateşkes kırılganlaştı. Muhalifler, ateşkesin ilk gününde rejimin savaş uçaklarıyla bombardıman yaptığını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de (BMGK) oy birliğiyle destek verdiği ateşkeste ikinci perde Astana'daki görüşmelerle açılacak. Ateşkes, adını Şam'ın Fethi Cephesi olarak değiştiren El Nusra Cephesi ile IŞİD'i kapsamıyor.

Altıncı yılını doldurmak üzere olan iç savaşta bugüne kadar yüzbinlerce insan hayatını kaybetti, 10 milyondan fazla Suriyeli evlerini terk etmek zorunda kaldı.