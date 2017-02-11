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SURİYE'DE BİR HAFTADA 20 ÇOCUK ÖLDÜ

Suriye'de bir haftada 20 çocuk öldü

Suriye'de ateşkese rağmen son bir haftada şiddet olayları nedeniyle 20 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Suriye'deki bütün taraflara çocuklara tıbbi bakım ve yaşamsal insani destek sağlanabilmesi için engelsiz ve koşulsuz erişim izni verilmesi çağrısını tekrarladı.

UNICEF'in bölge direktörü Geert Cappelaere, yaptığı açıklamada, Suriye'de son bir haftadaki şiddet olayları yüzünden 20 çocuğun öldüğünü, bazı çocukların yaralandığını belirterek, "İdlib'de hafta başındaki şiddetten dolayı 16'sı çocuk 30 kişi öldü. Ölenlerin bazıları Halep'teki savaşta yerlerinden edilenlerdi." diye konuştu.

Humus'un, "Zehra" ve "Vaer" bölgelerinde yapılan saldırılarda 4 çocuğun hayatını kaybettiği ve 5'inin yaralandığı bilgisini paylaşan Cappelaere, bu şiddet olaylarının 30 Aralık'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana "en ağır" saldırılar olabileceğini kaydetti.

Cappelaere, şiddetin bir an önce durdurulması gerektiğini vurgulayarak, "Çocukların öldürülmesi ve yaralanması, çocuk haklarına yönelik en şiddetli ihlallerden biridir." ifadelerini kullandı.

AA
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