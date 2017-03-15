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SURİYE'DE CANLI BOMBA SALDIRISI

Suriye'de canlı bomba saldırısı

Suriye'de Adalet Sarayı'nı hedef alan bombalı saldırı düzenledi. Patlamada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

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Suriye'nin başkenti Şam'da Adalet Sarayı'nı hedef alan bombalı saldırı düzenlendi. Patlamada ilk belirlemelere göre 25 kişinin öldüğünü bildiriyor.

Suriye'nin başkenti Şam, bir kez daha bombalı saldırıya hedef oldu. Resmi medya, Hamidiye semtindeki Adliye Sarayı'nı hedef alan canlı bomba saldırısında en az 25 kişinin öldüğü aktarıyor. 

Uluslararası haber ajansları binanaın içinde gerçekleşen patlamada saldrıganın bomba yüklü yelek giydiğini bildiriyor.  Can kayıplarının yanı sıra çok sayıda yaralının olduğu saldırıcı sonucu bölgeye ambulanslar gönderildi

Şam'da hafta sonu gerçekleşen çifte patlamada kent savaş alanına dönmüş, en az 46 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırılarda ölenlerin çoğu Iraklı Şii hacılardı.

Milliyet
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