Suriye'de ikinci bir IŞİD kuruluyor

Suriye'de savaşın yoğun yaşandığı İdlib kentinde ikinci bir IŞİD kurulduğunu iddia eden ABD'li gazeteci Theo Padnos, Suriye ordusunun Halep, Humus, Dera ve Şam kırsalında yenilgiye uğrayan milislerin yeni örgünün içinde yer alacağını iddia etti

Suriye’de IŞİD'in kalesi Rakka’ya yönelik operasyona yerel, yabancı hangi unsurların katılacağına yönelik pazarlıklar süre dursun Türkiye’nin sınırındaki İdlib adeta patlamaya hazır bir bombaya dönmüş durumda. Şam yönetimiyle anlaşma yaparak çeşitli bölgelerden çıkıp İdlib’e aileleriyle birlikte taşınan cihatçıların bölgeyi üs haline getirdiği yorumları da dikkat çekiyor.

Suriye’de serbest gazetecilik yaparken 2012’de Nusra tarafından rehin alınan ABD’li gazeteci Theo Padnos, İdlib’de ikinci bir IŞİD’in kurulduğunu, Suriye ordusunun Halep, Humus, Dera ve Şam kırsalında yenilgiye uğrattığı milislerin yeni örgütün içinde yer aldığını söyledi.

Batılı ülkelerin sahada olan bitene göz yumduğunu savunan Padnos, “Batı basınının Suriye krizini aktarımı, yetersiz ve önyargılı. Bölgede ikinci bir IŞİD'in doğuşu da görmezden geliniyor” ifadelerini kullandı.