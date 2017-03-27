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SURİYE'DE KRİTİK BÖLGE EL DEĞİŞTİRDİ !

Suriye'de kritik bölge el değiştirdi !

Terör örgütü PKK/PYD, Suriye'nin elektriğinin önemli bir kısmını sağlayan Tabka Barajı'nı ve Tabka Hava Üssü'nü DEAŞ'tan aldı.

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Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin, ABD öncülüğündeki koalisyonun hava desteğiyle Rakka'nın Tabka ilçesindeki Tabka Barajı'nın kontrolünü terör örgütü DEAŞ'tan aldığı bildirildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, terör örgütü PYD'nin koalisyon uçaklarının şemsiyesiyle Rakka kentinin güneybatısında yer alan Tabka ilçesinin sınırları içerisinde Fırat Nehri üzerinde kurulu Tabka Barajı'nın kontrolünü DEAŞ'tan aldı.

ABD'nin PYD unsurlarında oluşan 650 kişiyi Tabka Barajı ve çevresine götürdüğünü aktaran kaynaklar, PYD'nin Tabka bölgesine gelmesiyle çok sayıda ailenin yerinden olduğunu dile getirdi.

Fırat Nehri üzerinde bulunan Tabka Barajı Suriye'nin elektriğinin önemli kısmını sağlıyordu. Barajın terör örgütü DEAŞ tarafından ele geçirilmesinden sonra elektrik kesintiye uğramıştı. PYD'nin barajdaki santrali onararak, sahip olacağı imkanları diğer gruplara karşı koz olarak kullanacağı tahmin ediliyor.

HAVA ÜSSÜ ELE GEÇİRİLDİ

Çoğunluğunu terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'lilerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDF), Rakka yakınlarındaki Tabka Hava Üssü'ne girdi.

ABD'nin başını çektiği koalisyonun desteklediği YPG'liler, terör örgütü IŞİD'in başkenti Rakka'nın 45 kilometre batısındaki hava üssünü tamamen aldıklarını gece saatlerinde duyurdu.

Suriyeli muhaliflerden oluşan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de hava üssünün el değiştirdiğini doğruladı.

Tabka Hava Üssü, Ağustos 2014'ten bu yana IŞİD'in elindeydi. Operasyon, Rakka'nın ve yakınlarındaki Tabka Barajı'nın IŞİD'den geri alınması için başlatılan harekâtın bir ayağını oluşturuyor.

AA
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