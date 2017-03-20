Suriye'de peş peşe saldırılar ! Çatışmalar şiddetlendi

Suriye'nin başkenti Şam'ın dış mahallelerinde rejim güçleriyle silahlı muhalif gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Suriye devlet medyası, saldırıda Cobar'daki gizli tünellerin de kullanıldığını duyurdu. BBC Türkçe'nin haberine göre, görgü tanıkları muhaliflerin sürpriz saldırısı sırasında kent merkezine top mermileri ve roketler düştüğünü aktardı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, görgü tanıkları muhaliflerin sürpriz saldırısı sırasında kent merkezine top mermileri ve roketler düştüğünü aktardı. Suriye ordusunun saldırılara hava harekâtıyla karşılık verdiği bildirildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhaliflerin Cobar bölgesindeki rejim güçlerine saldırmadan önce patlayıcı yüklü araçlarla iki ayrı eylem gerçekleştirdiğini ve intihar bombacılarının kendilerini infilak ettirdiklerini belirtti.

GİZLİ TÜNELLER KULLANILIYOR

Suriye devlet medyası, saldırıda Cobar'daki gizli tünellerin de kullanıldığını duyurdu.

COBAR'IN ÖNEMİ

Şam'da muhaliflerin elinde olan az sayıda bölge bulunuyor. Cobar, kent merkezine en yakın kasaba.

Kasabanın, bir bölümü muhaliflerin, diğer bölümü de ordunun elinde. Cobar'ın denetimi için taraflar iki yılı aşkın bir süredir savaşıyor.

Şam'daki AFP muhabirleri, kent genelindeki patlamalardan sonra ordunun stratejik öneme sahip Abbasid Meydanı'na çıkan yolları kestiğini aktardı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhaliflerin, ordunun saldırısı altındaki Barzeh, Tişren ve Kabun'daki baskıyı azaltmak için karşı saldırı başlattığını belirtti.

KORKUNÇ BİLANÇO

Suriye’deki savaşın 15 Mart'ta altıncı yılını doldurduğu gün, Şam'da adliye sarayına düzenlenen intihar saldırısında 31 kişi hayatını kaybetmişti. Daha sonra kentin batısındaki bir lokantaya düzenlenen intihar saldırısında da 20 kişi öldü.

Savaş öncesi 23 milyon nüfusa sahip olan Suriye'de altı yıldır süren çatışmalarda; 320 bin fazla kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 11 milyon insan da evlerini terk etti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, ölenlerden 96 bini sivil, 17 binden fazlası da çocuk.

Şam'da 11 Mart'ta Iraklı Şii hacıları hedef alan çifte bombalı saldırıda 74 kişi hayatını kaybetmişti. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın da kınadığı saldırıları, Fetih el Şam Cephesi üstlenmişti.