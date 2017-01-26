Suriye'de tehlikeli gelişme ! 6 örgüt birleşti

Önceden El Kaide ile bağlantılı olan El Nusra şimdiki ismiyle Fetih El Şam, bu hafta Özgür Suriye Ordusuna bir dizi saldırı başlattı. Reuters'ın haberine göre, Özgür Suriye Ordusu'nu Kazakistan'daki Astana barış görüşmelerinde komplo kurmakla suçladı.

Ahrar'uş Şam, Fetihh El-Şam'ın arabuluculuk girişimlerini reddettiğini söyleyerek FSA gruplarıyla görüştü. Ahrar'uş Şam yaptığı açıklamada, hareketin üyelerine yönelik herhangi bir saldırının "savaş ilanı" ile eşleştiği ve bu saldırılara karşılık vermekten sakınmayacağını duyurdu.